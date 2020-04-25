Торговое соглашение США-Мексика-Канада вступит в силу 1 июля

"Торговый представитель Роберт Лайтхайзер сегодня уведомил конгресс, что Канада и Мексика предприняли необходимые меры для выполнения обязательств в рамках USMCA и что соглашение вступит в силу 1 июля 2020 года", - говорится в заявлении.