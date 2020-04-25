Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге

"Рейсом Гоа-Новосибирск прилетели 137 пассажиров, среди которых семь детей, по направлению Гоа – Екатеринбург - 62 пассажира, среди них один ребенок", - сказали РИА Новости в авиакомпании.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.