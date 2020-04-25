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2020-04-25T01:14
https://ria.ru/20200425/1570548811.html
Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге
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РИА Новости

Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге

01:14 25.04.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости, Ольга Ерачина. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами из индийского штата Гоа прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Ранее в посольстве России в Индии РИА Новости сообщали, что на рейс зарегистрировались 199 человек, в том числе 197 взрослых и двое детей. Это третий рейс из Гоа, который вывозит россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, первые два вывезли пассажиров в Москву и Казань. В Новосибирске вышла часть пассажиров, остальные улетели в Екатеринбург.
По данным аэропорта, самолет прибыл в Екатеринбург в 02.53 (00.53 мск).
"Рейсом Гоа-Новосибирск прилетели 137 пассажиров, среди которых семь детей, по направлению Гоа – Екатеринбург - 62 пассажира, среди них один ребенок", - сказали РИА Новости в авиакомпании.
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Как отмечало генконсульство РФ в Мумбаи, на борт могли попасть только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Свердловской областей, Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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