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2020-04-25T01:12
https://ria.ru/20200425/1570548782.html
Сябитова оценила слова Семенович о "ничего не зарабатывающих" мужчинах
https://cdn22.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1036x0_80_0_0_efe29555c4dcb61a0373a83ca37ef9f6.jpg
РИА Новости

Сябитова оценила слова Семенович о "ничего не зарабатывающих" мужчинах

01:12 25.04.2020
96707
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание певицы Анны Семенович о том, что мужчины с зарплатой в сто тысяч рублей "ничего не зарабатывают".
Ранее Семенович заявила, что не сможет жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает, приведя в качестве примера зарплату в 100 тысяч рублей. Певица объяснила, что считает нормальными отношения, в которых партнеры зарабатывают одинаково, а идеальными – где мужчина зарабатывает больше.
Телеведущая Роза Сябитова
16 марта, 12:27
Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"
"Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: "А кому такая нужна?". Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин. Найдется ли такой, о котором она мечтает?" — задалась вопросом Сябитова.
По ее словам, высказывание Семенович — гордыня и путь к одиночеству. Телеведущая заявила, что умные женщины не "подгоняют" избранника под критерий "зарплата", отметив при этом, что, помимо бизнесменов-миллионеров, существует множество достойных мужчин.
Сябитова выразила мнение, что некоторые женщины, несмотря на зрелый возраст, продолжают бредить наяву, и добавила, что может им только посочувствовать.
Певица Анна Семенович
1 декабря 2019, 05:30
Семенович рассказала о болезни груди
11851041081741
РоссияШоу-бизнесРоза СябитоваАнна Семенович
Популярные комментарии
Мужчина зарабатывает руками и головой, а Семенович - другим аппаратом. Расценки разные.
25 апреля, 04:58
sizif8
194170014
Мудрость приходит с возрастом , но к Ане возраст пришёл один .
25 апреля, 07:31
Теофраст фон Гогенгейм
2780000
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