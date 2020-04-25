Сябитова оценила слова Семенович о "ничего не зарабатывающих" мужчинах

Ранее Семенович заявила, что не сможет жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает, приведя в качестве примера зарплату в 100 тысяч рублей. Певица объяснила, что считает нормальными отношения, в которых партнеры зарабатывают одинаково, а идеальными – где мужчина зарабатывает больше.

"Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: "А кому такая нужна?". Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин. Найдется ли такой, о котором она мечтает?" — задалась вопросом Сябитова.

По ее словам, высказывание Семенович — гордыня и путь к одиночеству. Телеведущая заявила, что умные женщины не "подгоняют" избранника под критерий "зарплата", отметив при этом, что, помимо бизнесменов-миллионеров, существует множество достойных мужчин.