В Архангельске ликвидировали возгорание кровли деревянного здания

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного деревянного здания в Архангельске ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что кровля двухэтажного деревянного здания загорелась на площади порядка 300 квадратных метров в Архангельске, четыре человека были эвакуированы.
"В 00.36 (мск) пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
24 апреля, 19:15Пожар на складе со шпалами в Оренбурге ликвидировали