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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T00:53
https://ria.ru/20200425/1570548559.html
"Аэрофлот" вывез из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" вывез из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек

00:53 25.04.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" доставил в пятницу из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек, сообщило посольство Германии в России.

"Уже давно в международном аэропорту Шереметьево не было так людно, как сегодня: рейсом "Аэрофлота" из Москвы во Франкфурт-на-Майне смогли вылететь аж 294 пассажира, среди них – граждане РФ с правом на долгосрочное проживание в других государствах, граждане Канады, США, Великобритании, а также Германии и других стран ЕС. Превосходная командная работа коллег из различных посольств! И огромное спасибо "Аэрофлоту" за успешное сотрудничество", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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