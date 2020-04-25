"Аэрофлот" вывез из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" доставил в пятницу из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек, сообщило посольство Германии в России.
"Уже давно в международном аэропорту Шереметьево не было так людно, как сегодня: рейсом "Аэрофлота" из Москвы во Франкфурт-на-Майне смогли вылететь аж 294 пассажира, среди них – граждане РФ с правом на долгосрочное проживание в других государствах, граждане Канады, США, Великобритании, а также Германии и других стран ЕС. Превосходная командная работа коллег из различных посольств! И огромное спасибо "Аэрофлоту" за успешное сотрудничество", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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