"Аэрофлот" вывез из Москвы во Франкфурт-на-Майне почти 300 человек

"Уже давно в международном аэропорту Шереметьево не было так людно, как сегодня: рейсом "Аэрофлота" из Москвы во Франкфурт-на-Майне смогли вылететь аж 294 пассажира, среди них – граждане РФ с правом на долгосрочное проживание в других государствах, граждане Канады, США, Великобритании, а также Германии и других стран ЕС. Превосходная командная работа коллег из различных посольств! И огромное спасибо "Аэрофлоту" за успешное сотрудничество", - говорится в сообщении посольства в Facebook.