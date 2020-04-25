В Архангельске загорелась кровля двухэтажного здания

"В переулке Водников происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров двухэтажного деревянного дома. При помощи трехколенных лестниц эвакуированы четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.