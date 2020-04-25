В Архангельске загорелась кровля двухэтажного здания

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кровля двухэтажного деревянного здания загорелась на площади порядка 300 квадратных метров в Архангельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В переулке Водников происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров двухэтажного деревянного дома. При помощи трехколенных лестниц эвакуированы четыре человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.
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