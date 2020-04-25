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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T04:28
https://ria.ru/20200425/1570548430.html
В Мурманской области число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 193
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Мурманской области число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 193

00:37 25.04.2020 (обновлено: 04:28 25.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Более 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Мурманской области за последние сутки, почти все они зафиксированы на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке, сообщил оперативный штаб региона.
"По состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек: 686 на стройплощадке в Белокаменке (+192), 170 на остальной территории Мурманской области (+1)", - говорится в сообщении.
По-прежнему 100 зараженных зафиксированы в Кировско-Апатитской агломерации, 24 в Мурманске, 14 в Печенгском районе. Единичные случаи есть в Полярном, Североморске, Снежногорске, Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Ковдоре, Ловозерском районе.
Выздоровели и выписаны из больницы 70 пациентов, 782 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская областьПроисшествия
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