В Мурманской области число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 193

МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Более 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Мурманской области за последние сутки, почти все они зафиксированы на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке, сообщил оперативный штаб региона.
"По состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек: 686 на стройплощадке в Белокаменке (+192), 170 на остальной территории Мурманской области (+1)", - говорится в сообщении.
По-прежнему 100 зараженных зафиксированы в Кировско-Апатитской агломерации, 24 в Мурманске, 14 в Печенгском районе. Единичные случаи есть в Полярном, Североморске, Снежногорске, Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Ковдоре, Ловозерском районе.
Выздоровели и выписаны из больницы 70 пациентов, 782 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.