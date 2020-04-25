В Мурманской области число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 193

"По состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек: 686 на стройплощадке в Белокаменке (+192), 170 на остальной территории Мурманской области (+1)", - говорится в сообщении.