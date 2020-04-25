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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:13
https://ria.ru/20200425/1570548385.html
В Бельгии обнародовали график выхода из изоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии обнародовали график выхода из изоляции

00:32 25.04.2020 (обновлено: 15:13 25.04.2020)
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Бельгия с 4 мая начинает поэтапный процесс отмены мер изоляции, которые были приняты в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе Софи Вильмес.
"Выход из кризиса будет поэтапный, при этом мы не можем исключать возращения к определенным мерам в случае, если эпидемия вернется", - сказал премьер-министр по итогам семичасового заседания Национального совета безопасности.
В частности, с 4 мая разрешено заниматься индивидуальными видами спорта, посещать спортклубы. Кроме того, к работе смогут приступить крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. При этом приоритетом остается дистанционная работа.
Одиннадцатого мая власти планируют разрешить работу непродуктовых магазинов при соблюдении правил социального дистанцирования. На 15-18 мая запланировано частичное открытие школ. Также с 18 мая разрешено посещать родственников, проживающих отдельно. Кроме того, бельгийцы смогут путешествовать по стране, ездить в другие регионы.
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Что касается ресторанов, баров, ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
Власти призывают граждан в общественных местах носить маски, в том числе тканевые. С 4 мая маска будет обязательна в транспорте для всех пассажиров старше 12 лет. "Маски необходимо надевать во время нахождения на вокзалах, автобусных остановках, в метро", - отметила премьер-министр.
Власти обещают обеспечить граждан тканевыми масками и фильтрами для самостоятельного изготовления средств защиты. В случае отсутствия масок, можно использовать платки и шарфы, но при этом обязательно прикрывать рот и нос. Для поездок рекомендуется использовать личный транспорт и индивидуальные средства передвижения, в частности, велосипеды.
Вопрос о разрешении поездок за пределы Бельгии будет решен позже.
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В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. В последние недели бельгийский штаб по борьбе с коронавирусом отмечает устойчивую положительную динамику сокращения как числа госпитализированных с коронавирусом, так и числа пациентов в отделениях интенсивной терапии. Также снижается число смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Считается, что пик смертности приходится на 12 апреля.
Кроме того, власти сообщили, что снижается и заболеваемость COVID-19. Если в начале кризиса каждый заболевший инфицировал еще троих, то теперь этот показатель в Бельгии снизился до 0,8. За минувшие сутки с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него в Бельгии скончались 190 человек. Накануне минздрав Бельгии сообщал о 230 скончавшихся. Всего в стране с начала вспышки умерли (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей как подтвержденные случаи заражения, так и подозрения на коронавирус) 6679 человек, заразились 44 293 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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