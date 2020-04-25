В Бельгии обнародовали график выхода из изоляции

БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Бельгия с 4 мая начинает поэтапный процесс отмены мер изоляции, которые были приняты в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса , сообщила на пресс-конференции в Брюсселе Софи Вильмес.

"Выход из кризиса будет поэтапный, при этом мы не можем исключать возращения к определенным мерам в случае, если эпидемия вернется", - сказал премьер-министр по итогам семичасового заседания Национального совета безопасности.

В частности, с 4 мая разрешено заниматься индивидуальными видами спорта, посещать спортклубы. Кроме того, к работе смогут приступить крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. При этом приоритетом остается дистанционная работа.

Одиннадцатого мая власти планируют разрешить работу непродуктовых магазинов при соблюдении правил социального дистанцирования. На 15-18 мая запланировано частичное открытие школ. Также с 18 мая разрешено посещать родственников, проживающих отдельно. Кроме того, бельгийцы смогут путешествовать по стране, ездить в другие регионы.

Что касается ресторанов, баров, ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

Власти призывают граждан в общественных местах носить маски, в том числе тканевые. С 4 мая маска будет обязательна в транспорте для всех пассажиров старше 12 лет. "Маски необходимо надевать во время нахождения на вокзалах, автобусных остановках, в метро", - отметила премьер-министр.

Власти обещают обеспечить граждан тканевыми масками и фильтрами для самостоятельного изготовления средств защиты. В случае отсутствия масок, можно использовать платки и шарфы, но при этом обязательно прикрывать рот и нос. Для поездок рекомендуется использовать личный транспорт и индивидуальные средства передвижения, в частности, велосипеды.

Вопрос о разрешении поездок за пределы Бельгии будет решен позже.

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. В последние недели бельгийский штаб по борьбе с коронавирусом отмечает устойчивую положительную динамику сокращения как числа госпитализированных с коронавирусом, так и числа пациентов в отделениях интенсивной терапии. Также снижается число смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Считается, что пик смертности приходится на 12 апреля.

Кроме того, власти сообщили, что снижается и заболеваемость COVID-19. Если в начале кризиса каждый заболевший инфицировал еще троих, то теперь этот показатель в Бельгии снизился до 0,8. За минувшие сутки с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него в Бельгии скончались 190 человек. Накануне минздрав Бельгии сообщал о 230 скончавшихся. Всего в стране с начала вспышки умерли (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей как подтвержденные случаи заражения, так и подозрения на коронавирус) 6679 человек, заразились 44 293 человека.