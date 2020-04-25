Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников

Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.