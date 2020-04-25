Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча советских и американских войск на Эльбе ровно 75 лет назад стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.
"Встреча на Эльбе стала кульминацией союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны", - сказал Мединский, слова которого приводятся в сообщении РВИО.
"Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников", - добавил он. По словам Мединского, ситуацию усугубили враждебные замыслы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля операции "Немыслимое" — плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза.
"Тем не менее, нам, а прежде всего и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции важно помнить о событиях на Эльбе, чтобы не потерять свою историческую память", - подчеркнул Мединский.