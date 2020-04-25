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75 лет Великой Победы
2020-04-25T00:13
https://ria.ru/20200425/1570548153.html
Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570530826_0:405:2822:1992_1036x0_80_0_0_dff5cddf07629c85b9fcc39617da1bb8.jpg
РИА Новости

Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников

00:13 25.04.2020
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© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча советских и американских войск на Эльбе ровно 75 лет назад стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
25 апреля, 00:0675 лет Великой Победы
Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе
"Встреча на Эльбе стала кульминацией союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны", - сказал Мединский, слова которого приводятся в сообщении РВИО.
"Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников", - добавил он. По словам Мединского, ситуацию усугубили враждебные замыслы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля операции "Немыслимое" — плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза.
"Тем не менее, нам, а прежде всего и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции важно помнить о событиях на Эльбе, чтобы не потерять свою историческую память", - подчеркнул Мединский.
Советские войска маршируют по улицам освобожденной Одессы
24 апреля, 19:4075 лет Великой Победы
Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав
500004
75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир МединскийСССРСШАБезопасность
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