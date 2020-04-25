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2020-04-25T18:21
https://ria.ru/20200425/1570543663.html
Полиция разыскала пенсионерку, пострадавшую из-за социальной дистанции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Полиция разыскала пенсионерку, пострадавшую из-за социальной дистанции

08:00 25.04.2020 (обновлено: 18:21 25.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети активно распространяется ролик, поражающий зрителей своим цинизмом: на нем неизвестный толкает в очереди в продуктовом магазине пожилую женщину. Конфликт произошел из-за несоблюдения пенсионеркой социальной дистанции. Удивляет и реакция окружающих в ролике: никто не вступился за бабушку и не помог ей подняться.
Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Юрий Шаркович, увидев этот ролик, незамедлительно обратился в столичную полицию. В течение нескольких часов были найдены родственники потерпевшей и сама пенсионерка. К ней были направлены сотрудники медицинской и социальной служб. Женщина жива, состояние ее здоровья выясняется.
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24 апреля, 13:49
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Оказалось, что москвичка, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы. Розыском же чрезмерно активного блюстителя социальной дистанции сейчас занимается полиция. Сотрудники МВД уже определили дату инцидента (22 апреля) и место (продуктовый магазин в районе Северное Медведково). Также были опрошены работники магазина.
"Я считаю, крайне важно сохранять культуру взаимопомощи в обществе, и благодарен такой оперативной реакции полицейских, ведь в сложившейся эпидемиологической обстановке полицейские не перестают работать и приводить к ответственности нарушителей", — отметил Юрий Шаркович.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
Популярные комментарии
ой какое несчастье то, сначала приняли все меры чтобы люди боялись заступаться, а теперь удивляемся. Раньше ему бы просто набили морду теперь "лучшие силы" будут брошены на поиск опасного преступника.... которого и сажать то незачто.
25 апреля, 09:40
yyura1978
36205049
вот так вирус поражает не только легкие человека но и его человечность.
25 апреля, 08:39
bberia
4520401
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