Полиция разыскала пенсионерку, пострадавшую из-за социальной дистанции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети активно распространяется ролик, поражающий зрителей своим цинизмом: на нем неизвестный толкает в очереди в продуктовом магазине пожилую женщину. Конфликт произошел из-за несоблюдения пенсионеркой социальной дистанции. Удивляет и реакция окружающих в ролике: никто не вступился за бабушку и не помог ей подняться.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Юрий Шаркович, увидев этот ролик, незамедлительно обратился в столичную полицию. В течение нескольких часов были найдены родственники потерпевшей и сама пенсионерка. К ней были направлены сотрудники медицинской и социальной служб. Женщина жива, состояние ее здоровья выясняется.

Оказалось, что москвичка, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы. Розыском же чрезмерно активного блюстителя социальной дистанции сейчас занимается полиция. Сотрудники МВД уже определили дату инцидента (22 апреля) и место (продуктовый магазин в районе Северное Медведково). Также были опрошены работники магазина.