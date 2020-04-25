В Черногории ожидают открытия отелей

В стране уже начали ослаблять карантинный режим: сокращено действие комендантского часа, разрешены индивидуальные спортивные занятия, открываются парки, с некоторыми ограничениями морские порты.

По-прежнему ограничено перемещение между районами, а сроки открытия границ пока не обсуждаются. По данным экспертов, ожидать этого можно в июне.