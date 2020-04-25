В Черногории ожидают открытия отелей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Черногории во второй половине мая постепенно начнут открываться отели и другие объекты размещения и сферы обслуживания, сообщает TourDom.ru.
В стране уже начали ослаблять карантинный режим: сокращено действие комендантского часа, разрешены индивидуальные спортивные занятия, открываются парки, с некоторыми ограничениями морские порты.
С 4 мая ожидается возобновление работы малых и средних предприятий.
По-прежнему ограничено перемещение между районами, а сроки открытия границ пока не обсуждаются. По данным экспертов, ожидать этого можно в июне.