Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T08:00
https://ria.ru/20200425/1570539842.html
Огромная взятка Порошенко. Дипломат раскрыл подробности Украинагейта
https://cdn25.img.ria.ru/images/148581/39/1485813976_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_56dd898a7911812310d561eea5d3fc90.jpg
РИА Новости

Огромная взятка Порошенко. Дипломат раскрыл подробности Украинагейта

08:00 25.04.2020
133775
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Софья Мельничук, Антон Лисицын. В деле, послужившем поводом для несостоявшегося импичмента Дональда Трампа, новый поворот. Петр Порошенко мог получить двести миллионов долларов за прекращение уголовного преследования компании, в которой работал сын Джозефа Байдена Хантер. Об этом рассказал украинский дипломат Андрей Телиженко, работавший в Вашингтоне. Повлияет ли это на перспективы Байдена на президентских выборах — разбиралось РИА Новости.

Скандал в Америке

Точкой отсчета для Украинагейта, по одной из версий, стал телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского, в котором, по мнению демократов, американский лидер пытался убедить украинского коллегу начать расследование против Байденов. Еще до этого Трамп приостановил одобренные конгрессом поставки военной помощи Киеву.
Общественность узнала об этом благодаря информатору американских спецслужб. На основании этих сведений спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси в сентябре 2019-го инициировала расследование, приведшее к запуску процедуры импичмента.
Посредством Украинагейта Демократическая партия США, располагающая в палате представителей большинством, пыталась свалить Трампа. Но в феврале президента оправдали. И обвинения отрикошетили к Байдену.
В то время, когда он курировал политику Вашингтона в Киеве, по странному совпадению его сын Хантер заседал в совете директоров местной газовой компании Burisma. В США у Хантера есть фирма Rosemont Seneca Partners LLC. И пока Байден-старший был "главным по Украине", с весны 2014-го по осень 2015-го на ее счета приходило по 166 тысяч долларов в месяц. На взгляд сторонников Трампа, Джо Байден не дал вразумительного ответа на вопрос, почему его сын без опыта и соответствующего образования занимал такой пост.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден
В 2016-м за Burisma взялся тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин. Компанию подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Но Шокин не успел организовать расследование — его отправили в отставку. Руку к этому приложил Джо Байден. Он даже открыто хвастался, что добился увольнения "этого сукина сына".
Всплыла и информация о сотрудничестве Демпартии с украинскими чиновниками, которые свидетельствовали против бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта во времена расследования по "сговору" с Россией.

Скандал на Украине

Украинагейт отозвался и в Киеве, поскольку там во власти были многие ставленники Демократической партии. Вместо Шокина назначили кума Петра Порошенко — Юрия Луценко. Верховной раде пришлось для этого даже менять законодательство: у Луценко нет юридического образования.
Украинский дипломат Телиженко утверждает, что американцы лоббировали это кадровое решение. А сам Луценко, усевшись в кресло генпрокурора, закрыл дело против Burisma. Но потом обстановка и в США, и на Украине изменилась. В конце 2018-го Луценко понял, что его покровитель Порошенко не выиграет выборы, да и в Белом доме хозяином стал республиканец Трамп. Прокурор решил переметнуться к победителям.
© REUTERS / Carlos BarriaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, штат Делавэр
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
© REUTERS / Carlos Barria
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, штат Делавэр
Вот что рассказал Телиженко: "Луценко забил последний гвоздь в дело Burisma, а потом поехал к (адвокату Трампа Рудольфу. — Прим. ред.) Джулиани и сам поднял эту тему. <...> Луценко хотел политической поддержки непосредственно в Белом доме, чтобы его оставили на должности, не преследовали, потому что он будет помогать вести расследование. Человек, который закрыл дело по Burisma, сам привез материалы по этой компании из ГПУ (Генпрокуратуры Украины. — Прим. ред.), оригиналы документов, копии, которые передали Джулиани. Луценко дал показания на камеру, подписал документы, что все его слова — правда".
Но после выборов Луценко снова сменил тактику, принялся убеждать, что Байдена нельзя привлечь к ответственности. "Есть информация, что на него надавили, очень много влиятельных людей не хотели, чтобы дело продвигалось, те же демократы", — объяснял Телиженко. Пост прокурора Луценко сохранить не удалось.

Продолжение следует

После неудавшегося импичмента Трамп немедленно нанес ответный удар. Он уволил ведущего специалиста Совета национальной безопасности по Украине Алекса Виндмана, выступавшего свидетелем обвинения во время попытки отстранить президента. По некоторым данным, именно Виндман слил сведения о разговоре Трампа и Зеленского.
Однако главный фигурант Украинагейта, Джо Байден, остается основным конкурентом Трампа на президентских выборах, назначенных на осень.
"Потенциал и актуальность этого старого украинского дела сохраняются, — рассуждает в разговоре с РИА Новости американист Дмитрий Дробницкий. — Да, в какой-то момент казалось, что Байден не сможет стать кандидатом. Но либеральный истеблишмент взял себя в руки, проявил характер. И связи Байдена с Украиной, как и его китайские контакты, снова оказались важными в американской политике".
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Украинагейт сыграет свою роль осенью — ближе к выборам. "На Украину Вашингтону сейчас плевать. Но после того, как успокоится ситуация с коронавирусом, Трамп припомнит прошлое всем и каждому. Или его сторонники припомнят, — полагает Дробницкий. — Простить Байдена, спустить ему очевидную коррупцию было бы промахом. Да, на его защиту встанет пресса, как было с Хиллари Клинтон в свое время. Но сегодня американские СМИ превратились в машины пропаганды с обеих сторон. Так что сюжет с Burisma вытащат на свет по принципу "каждое лыко в строку".
Байден в определенном смысле проиграл, как только ввязался в проект "Украина", заключает собеседник РИА Новости. И для соперника Трампа Украинагейт может стать аналогом "дела Бенгази" для Хиллари, когда убийство посла США в Ливии привело к расследованию против Клинтон, занимавшей пост госсекретаря.
5545510111428
Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинПетр ПорошенкоДональд ТрампПалата представителей СШАКонгресс СШАВладимир ЗеленскийЛивияРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Самая "либерально-демократическая" страна в мире хороший пример и старший партнёр Украины. Смотрите, люди всей Земли на этот яркий пример демократии. Есть ещё сомневающиеся?
25 апреля, 19:14
Александр Невский
4300002
Видимо нас ждет еще много интересного в этом предвыборном цирке. Может и правду сумеют вытащить факты ,а не слухи....А может вирус (или что еще)выкосит свидетелей. Демократы не церемонились по делам Клинтонов, более десятка свидетелей сыграли в ящик и расследовать никто не стал...
25 апреля, 09:29
Vladidmir Kanygin
4021001
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
12:18Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
Лента новостейМолния