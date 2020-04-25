Огромная взятка Порошенко. Дипломат раскрыл подробности Украинагейта

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Софья Мельничук, Антон Лисицын. В деле, послужившем поводом для несостоявшегося импичмента Дональда Трампа, новый поворот. Петр Порошенко мог получить двести миллионов долларов за прекращение уголовного преследования компании, в которой работал сын Джозефа Байдена Хантер. Об этом рассказал украинский дипломат Андрей Телиженко, работавший в Вашингтоне. Повлияет ли это на перспективы Байдена на президентских выборах — разбиралось РИА Новости.

Скандал в Америке

Точкой отсчета для Украинагейта, по одной из версий, стал телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского, в котором, по мнению демократов, американский лидер пытался убедить украинского коллегу начать расследование против Байденов. Еще до этого Трамп приостановил одобренные конгрессом поставки военной помощи Киеву.

Общественность узнала об этом благодаря информатору американских спецслужб. На основании этих сведений спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси в сентябре 2019-го инициировала расследование, приведшее к запуску процедуры импичмента.

Посредством Украинагейта Демократическая партия США, располагающая в палате представителей большинством, пыталась свалить Трампа. Но в феврале президента оправдали. И обвинения отрикошетили к Байдену.

В то время, когда он курировал политику Вашингтона в Киеве, по странному совпадению его сын Хантер заседал в совете директоров местной газовой компании Burisma. В США у Хантера есть фирма Rosemont Seneca Partners LLC. И пока Байден-старший был "главным по Украине", с весны 2014-го по осень 2015-го на ее счета приходило по 166 тысяч долларов в месяц. На взгляд сторонников Трампа, Джо Байден не дал вразумительного ответа на вопрос, почему его сын без опыта и соответствующего образования занимал такой пост.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Хантер Байден © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Хантер Байден

В 2016-м за Burisma взялся тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин. Компанию подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Но Шокин не успел организовать расследование — его отправили в отставку. Руку к этому приложил Джо Байден. Он даже открыто хвастался, что добился увольнения "этого сукина сына".

Всплыла и информация о сотрудничестве Демпартии с украинскими чиновниками, которые свидетельствовали против бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта во времена расследования по "сговору" с Россией.

Скандал на Украине

Украинагейт отозвался и в Киеве, поскольку там во власти были многие ставленники Демократической партии. Вместо Шокина назначили кума Петра Порошенко — Юрия Луценко. Верховной раде пришлось для этого даже менять законодательство: у Луценко нет юридического образования.

Украинский дипломат Телиженко утверждает, что американцы лоббировали это кадровое решение. А сам Луценко, усевшись в кресло генпрокурора, закрыл дело против Burisma. Но потом обстановка и в США, и на Украине изменилась. В конце 2018-го Луценко понял, что его покровитель Порошенко не выиграет выборы, да и в Белом доме хозяином стал республиканец Трамп. Прокурор решил переметнуться к победителям.

© REUTERS / Carlos Barria Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, штат Делавэр © REUTERS / Carlos Barria Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, штат Делавэр

Вот что рассказал Телиженко: "Луценко забил последний гвоздь в дело Burisma, а потом поехал к (адвокату Трампа Рудольфу. — Прим. ред.) Джулиани и сам поднял эту тему. <...> Луценко хотел политической поддержки непосредственно в Белом доме, чтобы его оставили на должности, не преследовали, потому что он будет помогать вести расследование. Человек, который закрыл дело по Burisma, сам привез материалы по этой компании из ГПУ (Генпрокуратуры Украины. — Прим. ред.), оригиналы документов, копии, которые передали Джулиани. Луценко дал показания на камеру, подписал документы, что все его слова — правда".

Но после выборов Луценко снова сменил тактику, принялся убеждать, что Байдена нельзя привлечь к ответственности. "Есть информация, что на него надавили, очень много влиятельных людей не хотели, чтобы дело продвигалось, те же демократы", — объяснял Телиженко. Пост прокурора Луценко сохранить не удалось.

Продолжение следует

После неудавшегося импичмента Трамп немедленно нанес ответный удар. Он уволил ведущего специалиста Совета национальной безопасности по Украине Алекса Виндмана, выступавшего свидетелем обвинения во время попытки отстранить президента. По некоторым данным, именно Виндман слил сведения о разговоре Трампа и Зеленского.

Однако главный фигурант Украинагейта, Джо Байден, остается основным конкурентом Трампа на президентских выборах, назначенных на осень.

"Потенциал и актуальность этого старого украинского дела сохраняются, — рассуждает в разговоре с РИА Новости американист Дмитрий Дробницкий. — Да, в какой-то момент казалось, что Байден не сможет стать кандидатом. Но либеральный истеблишмент взял себя в руки, проявил характер. И связи Байдена с Украиной, как и его китайские контакты, снова оказались важными в американской политике".

© AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019 © AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019

Украинагейт сыграет свою роль осенью — ближе к выборам. "На Украину Вашингтону сейчас плевать. Но после того, как успокоится ситуация с коронавирусом, Трамп припомнит прошлое всем и каждому. Или его сторонники припомнят, — полагает Дробницкий. — Простить Байдена, спустить ему очевидную коррупцию было бы промахом. Да, на его защиту встанет пресса, как было с Хиллари Клинтон в свое время. Но сегодня американские СМИ превратились в машины пропаганды с обеих сторон. Так что сюжет с Burisma вытащат на свет по принципу "каждое лыко в строку".