Как продолжают лечить больных не коронавирусом? Хватает ли медикам средств защиты и брать ли несертифицированные СИЗ? Почему ковид-больные умирают в одиночестве? Почему не все врачи идут в "ковидные" корпуса? Жестко отвечает ковид-диссидентам и беспокоится о поставке "патчей для носов медсестёр" главврач Первой Градской Алексей Свет.

«Сидите дома». Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

Он подключается к видеозвонку из своего кабинета. Маску снимает только на время разговора. Ему то и дело приходят уведомления в мессенджеры, несколько раз прерывают звонками. Свет быстро отдаёт распоряжения, извиняется и продолжает интервью.

Как ему удаётся привлекать меценатов для помощи больнице? Почему 70% обхода занимает болтовня с пациентами? Что делать, чтобы врачи не заболели, и как быть, если всё же заразились?

Призывает сидеть дома и отвечает на вопросы главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет:

01:00 Обход, телемедицинский консилиум, собеседование с врачом, который хочет у него работать: что он успел сделать с утра

02:20 "Начали работать как ковидный госпиталь": как изменилась жизнь Первой Градской, и что происходит с "плановыми" больными

05:30 Меры защиты и изоляция заболевших медиков

08:10 "Менее атрибутивно и более адресно": кому (не)хватает средств индивидуальной защиты?

12:00 "Морги не справятся": почему нельзя отменить карантин и дать населению переболеть

16:15 В сотый раз про меры предосторожности

16:40 Героизация в моменте: изменит ли эпидемия отношение к врачам

19:20 "Главным врагом человека перестал быть кто-то и стало что-то": необратимые последствия эпидемии

23:00 "Мы построили капитализм как из журнала Крокодил": как сделать бизнес социально ответственным

25:05 "Чтобы было не страшно и не больно". О смерти от вируса в одиночестве

29:30 Не осуждает и не разочаровывается: про врачей, которые отказались работать с коронавирусом

30:00 "Классическим способом": как отметят, "когда всё закончится"

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

________

Эпизод монтировал Андрей Темнов

Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru