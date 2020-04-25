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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-04-25T11:00
https://ria.ru/20200425/1570539538.html
"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542469_2:0:598:335_1036x0_80_0_0_3f5923fde7490102041010f0a90c0eab.jpg
РИА Новости

"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

11:00 25.04.2020
138068
Как вы это делаете?!
«Сидите дома». Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах
25 апреля, 11:00
Как продолжают лечить больных не коронавирусом? Хватает ли медикам средств защиты и брать ли несертифицированные СИЗ? Почему ковид-больные умирают в одиночестве? Почему не все врачи идут в "ковидные" корпуса? Жестко отвечает ковид-диссидентам и беспокоится о поставке "патчей для носов медсестёр" главврач Первой Градской Алексей Свет.
Он подключается к видеозвонку из своего кабинета. Маску снимает только на время разговора. Ему то и дело приходят уведомления в мессенджеры, несколько раз прерывают звонками. Свет быстро отдаёт распоряжения, извиняется и продолжает интервью.
Как ему удаётся привлекать меценатов для помощи больнице? Почему 70% обхода занимает болтовня с пациентами? Что делать, чтобы врачи не заболели, и как быть, если всё же заразились?
Призывает сидеть дома и отвечает на вопросы главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет:
01:00 Обход, телемедицинский консилиум, собеседование с врачом, который хочет у него работать: что он успел сделать с утра
02:20 "Начали работать как ковидный госпиталь": как изменилась жизнь Первой Градской, и что происходит с "плановыми" больными
05:30 Меры защиты и изоляция заболевших медиков
08:10 "Менее атрибутивно и более адресно": кому (не)хватает средств индивидуальной защиты?
12:00 "Морги не справятся": почему нельзя отменить карантин и дать населению переболеть
16:15 В сотый раз про меры предосторожности
16:40 Героизация в моменте: изменит ли эпидемия отношение к врачам
19:20 "Главным врагом человека перестал быть кто-то и стало что-то": необратимые последствия эпидемии
23:00 "Мы построили капитализм как из журнала Крокодил": как сделать бизнес социально ответственным
25:05 "Чтобы было не страшно и не больно". О смерти от вируса в одиночестве
29:30 Не осуждает и не разочаровывается: про врачей, которые отказались работать с коронавирусом
30:00 "Классическим способом": как отметят, "когда всё закончится"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!ПодкастАлексей Свет
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