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Культура
2020-04-25T01:36
https://ria.ru/20200425/1570530843.html
Илья Лагутенко любуется светлячками и грибами в клипе на песню "Лира"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570529505_0:0:1357:763_1036x0_80_0_0_4136f22201d05784453c5ba2aa41508d.jpg
РИА Новости

Илья Лагутенко любуется светлячками и грибами в клипе на песню "Лира"

01:36 25.04.2020
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" представили в Сети новую песню в стиле электропоп "Лира" и опубликовали на YouTube клип на нее.
"Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами", — приводят в описании видео слова фронтмена группы Ильи Лагутенко.
Музыкант вместе с дочерьми Летицией и Валентиной-Вероникой в огромных соломенных костюмах прогуливается по сказочному лесу. В нем растут мерцающие грибы и живет странный броненосец с лицом Лагутенко.
Видео создал шведский режиссер Бьорн Тагемозе. В 2016 году он выпустил немой рок-фильм "Сумерки богов" (Gutterdämmerung), в котором снялись: Игги Попп, Грейс Джон, Генри Роллинз и Джесси Хьюз.
Кадр из видео Рим Дианы Арбениной и группы Ночные Снайперы
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