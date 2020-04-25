Илья Лагутенко любуется светлячками и грибами в клипе на песню "Лира"

"Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами", — приводят в описании видео слова фронтмена группы Ильи Лагутенко.