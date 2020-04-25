Илья Лагутенко любуется светлячками и грибами в клипе на песню "Лира"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" представили в Сети новую песню в стиле электропоп "Лира" и опубликовали на YouTube клип на нее.
"Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами", — приводят в описании видео слова фронтмена группы Ильи Лагутенко.
Музыкант вместе с дочерьми Летицией и Валентиной-Вероникой в огромных соломенных костюмах прогуливается по сказочному лесу. В нем растут мерцающие грибы и живет странный броненосец с лицом Лагутенко.
Видео создал шведский режиссер Бьорн Тагемозе. В 2016 году он выпустил немой рок-фильм "Сумерки богов" (Gutterdämmerung), в котором снялись: Игги Попп, Грейс Джон, Генри Роллинз и Джесси Хьюз.