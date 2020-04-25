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2020-04-27T00:33
https://ria.ru/20200425/1570528860.html
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
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РИА Новости

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

08:00 25.04.2020 (обновлено: 00:33 27.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Банк России опустил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. К этому решению подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержки экономики в условиях снижения деловой активности из-за эпидемии коронавируса. Как теперь изменятся валютный курс, цены и стоимость кредитов — в материале РИА Новости.

Новое смягчение

В прошлом году Банк России снизил ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020-го — еще на 0,25. Однако затем рост потребительских цен из-за панических закупок на фоне карантина создал реальные риски ускорения инфляции.
Кроме того, срыв мартовской сделки ОПЕК+ по сокращению добычи обвалил нефтяные котировки и ослабил рубль. Снижение ставки при таких обстоятельствах могло обернуться масштабной девальвацией российской валюты. Поэтому регулятор взял паузу в смягчении денежной политики.
Однако сейчас на первый план вышла необходимость поддержки экономики в условиях "коронавирусного спада" и на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что основной вариант для сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ — снижение ставки.
Впрочем, у многих аналитиков возникли в этом сомнения после того, как в понедельник рубль на фоне обвала нефтяных котировок упал до 77,65 за доллар. Но рынок начал успокаиваться в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи с 1 мая.
К концу недели июньский фьючерс WTI прибавил 20%, Brent — шесть. Стабилизировался и рубль: доллар на Московской бирже котируется в районе 74.
Национальную денежную единицу поддерживают и интервенции Центробанка: на прошлой неделе регулятор потратил на это более миллиарда долларов. Как сообщила Эльвира Набиуллина, с 10 марта общий объем валютных интервенций Банка России достиг 5,5 миллиарда. Тем не менее золотовалютные резервы еще очень велики — почти 570 миллиардов.
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Кроме того, у Министерства финансов есть Фонд национального благосостояния (ФНБ) — это около 120 миллиардов. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, при цене российской нефти марки Urals в 15 долларов за баррель средств ФНБ хватит на два года, при 30 долларах — на шесть лет. Вчера котировки были чуть выше 22.
Эксперты уверены, что России хватит "фискальных буферов", чтобы справиться с "временным шоком" от падения цен на нефть. Хотя финансовые ресурсы правительства, которые можно использовать без ущерба для стабильности экономики, не беспредельны.

Инфляция и кредиты

Резко опустить ставку регулятору помогла низкая инфляция. По данным Росстата, в марте она оказалась существенно ниже целевого уровня ЦБ в четыре процента и составила всего 2,5% годовых. В феврале было 2,3%.
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Аналитики не ожидают ускорения роста цен в ближайшее время, поскольку из-за карантина спрос на многие товары сильно сократился. Вместо шопинга россияне ускоренно рассчитываются по кредитам. Как сообщает агентство "Эквифакс", 45% закрытых в марте розничных кредитов погашены раньше срока.
Речь идет прежде всего о кредитах наличными, ссудах на покупку товаров и задолженностях по кредитным картам. При этом заявок на новые кредиты в апреле поступило в три раза меньше, чем в марте.
И это еще один аргумент в пользу снижения ставок: при нынешних процентах банки теряют розничных клиентов. Теперь кредитование должно активизироваться хотя бы за счет того, что многие граждане захотят рефинансировать уже имеющиеся займы под меньший процент.
Пожалуй, единственный рынок, на который сегодняшнее решение ЦБ почти не повлияет, — ипотечный. Ставки там сейчас в районе девяти процентов. Но их снижение мало что изменит.
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Дело в том, что 23 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября, ставка сохранится на весь срок кредита.
Льготы распространяются на суммы до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов в других регионах. Минимальный взнос — 20%. Ожидается, что это обеспечит до 250 тысяч новых жилищных кредитов.
Понятно, что эта программа выгоднее, чем обычный ипотечный кредит.
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Эльвира НабиуллинаМихаил МишустинUralsЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Ставка ни о чем для обычных потребителей не говорит. Между ставкой и конечным хомячком есть прослойка в виде банка. Как бы вы не изголялись, но меньше 12% вам ничего не дадут. Либо, под 9%, но тогда залог, белая зарплата, поручители и т.д. А сейчас и вообще упадок в экономике, отток клиентов. Это как пирамида, за счет новых клиентов покрыть убытки, расходы и хоть как-то не дать сгинуть банку. По ипотеке... Честно говоря, не дадут без белой зарплаты кредит. Это не реально. Я за аренду квартиры плачу 25 тыс ежемесячно, в течение уже 10 лет. Но кредит не дают, т.к. нет белой зарплаты и еще 20% первый взнос. Первый взнос не могу заплатить, т.к. от з/п не так много остается. Если бы дали кредит без взноса, то я так же платил и жил бы в своей квартире. Ведь банк ничего не теряет, квартира в залоге. Но политика ЦБ - нужен ответственный плательщик... Убогая страна.
25 апреля, 12:27
ooleg
34011019
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