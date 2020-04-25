В США пожарные спасли енота из ловушки в скейт-парке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В штате Орегон пожарные спасли енота из ловушки в скейт-парке, В штате Орегон пожарные спасли енота из ловушки в скейт-парке, сообщает UPI.

Пожарные пришли на помощь зверьку, который забрел в закрытый скейт-парк и попал в глубокий колодец.

Они спустили алюминиевую лестницу вниз по трапу и позволили еноту, которого назвали Вудроу, подняться наверх. Спасенное животное сразу убежало в лес.