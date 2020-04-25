Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"

Стоп-кадр видео на тему "Beauty and the Beast" и кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

© Страница в Twitter "Mary Neely", Walt Disney Pictures (1991) Стоп-кадр видео на тему "Beauty and the Beast" и кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американская актриса Мэри Нили решила не скучать на карантине. Она записывает пародии на известные мюзиклы и фильмы, а потом размещает видео в Твиттере. Недавно она представила свою версию песни Belle из "Красавицы и чудовища" (1991 год).

BEAUTY AND THE BEAST part II pic.twitter.com/0tHql1i7mx — Mary Neely (@mneelzy) April 23, 2020

Нили заменила улицы "маленького города", по которому прогуливается Белль в мультфильме, на собственный дом. В нем она здоровается с булочником, парикмахером, библиотекарем и другими "жителями".

BEAUTY AND THE BEAST part III pic.twitter.com/a57m0r6PNg — Mary Neely (@mneelzy) April 23, 2020

Разумеется, она встречает охотника Гастона, который пытается добиться ее руки, и его помощника Лефу.

Все роли исполнила актриса, да еще и в разных костюмах и париках. Оказалось, что у Мэри Нили внушительный гардероб.

На ее странице также можно посмотреть пародии на мюзикл Стивена Шварца и Уинни Хольцмана "Злая", триллер "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", музыкальный кинофильм "Магазинчик ужасов" и другие.