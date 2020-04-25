Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала "Великая"

Дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. С первых дней знакомства они не могут поладить друг с другом и найти общий язык – оказались слишком разными. Тем не менее, главной героине предстоит пройти через все интриги и заговоры, чтобы стать Екатериной Великой.