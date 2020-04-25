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Культура
2020-04-25T04:41
https://ria.ru/20200425/1570510995.html
Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула
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РИА Новости

Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула

04:41 25.04.2020
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© AP Photo / Charles SykesАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст
Американская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. СМИ узнали, что американский рэпер Канье Уэст уехал с четырьмя детьми в другой штат, чтобы его жена и их мама звезда реалити-шоу Ким Кардашьян смогла немного отдохнуть, сообщает People.
Как рассказал источник изданию, музыкант вместе с дочерьми Норт (6 лет) и Чикаго (2 года) и сыновьями Сейнтом (4 года) и Псалмом (11 месяцев) отправился на ранчо в Вайоминге, которое пара недавно приобрела. Ким осталась в Калифорнии.
"Очень тяжело находится со всеми детьми дома, – подчеркнул инсайдер. – Канье сам иногда уезжает в свой офис, чтобы передохнуть, а на прошлой неделе позволил это сделать Ким. Они по очереди заботятся о детях".
По информации People, в будущем телезвезда не хотела бы переезжать в "ковбойский" штат и жить там постоянно.
Ранее Ким Кардашьян рассказывала в сторис инстаграма, как ей тяжело находиться с маленькими детьми на самоизоляции, которые постоянно требует ее внимания. Но она также призналась, что это время помогло им сильнее сблизиться.
Телеведущий Иван Ургант
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КультураСтиль жизниСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыКанье УэстКимберли КардашянКалифорния
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