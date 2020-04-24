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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:59
https://ria.ru/20200424/1570547962.html
Второй случай коронавируса зафиксировали в Ненецком округе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Второй случай коронавируса зафиксировали в Ненецком округе

23:59 24.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МУРМАНСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Чувашии, работавший на промплощадке установки подготовки нефти (УПН) "Варандей", стал вторым человеком, у которого подтверждена коронавирусная инфекция в Ненецком округе, сообщил оперштаб региона.
Как отметили в штабе, в четверг поступил вызов по линии санитарной авиации от ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" с информацией о трех сотрудниках, находящихся на промплощадке УПН "Варандей". У них была зафиксирована повышенная температура тела. Бортом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда туда была направлена бригада медиков санавиации.
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"Все три пациента были доставлены в Нарьян-Мар, они помещены в разные палаты реанимационного отделения Ненецкой окружной больницы, где все оборудовано для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Пациентов доставили в отделение через запасной вход, чтобы исключить возможность их прохождения через другие отделения стационара", — рассказал руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов.
По его словам, в четверг вечером у всех трёх пациентов были взяты тест-пробы на наличие коронавируса. Сегодня были получены результаты исследований, которые проводились в лаборатории окружного Центра гигиены и эпидемиологии. "У одного из мужчин тест показал положительный результат, у двоих — отрицательный. Пациент, у которого диагноз COVID-2019 подтвердился, является жителем Республики Чувашия", - отметили в штабе.
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Среди пациентов, у которых тест-пробы не подтвердили наличие коронавируса, один является жителем Республики Коми, один — житель Нарьян-Мара. В субботу утром бригада медиков Ненецкой окружной больницы, в составе которой будет врач-инфекционист, и сотрудники регионального Роспотребнадзора отправятся на место, где зафиксирован случай заболевания коронавирусом, — УПН "Варандей".
"Им предстоит провести обследование людей, контактировавших с заражённым гражданином, и организовать изоляцию работников предприятия на 14 дней. Изоляция будет организована на месте, в отдельно стоящем здании", - добавили в штабе.
Ранее на этой неделе врио губернатора Юрий Бездудный сообщил, что первый и до сегодняшнего дня единственный пациент с коронавирусом в регионе вылечился и выписан из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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