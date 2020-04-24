Второй случай коронавируса зафиксировали в Ненецком округе

По его словам, в четверг вечером у всех трёх пациентов были взяты тест-пробы на наличие коронавируса. Сегодня были получены результаты исследований, которые проводились в лаборатории окружного Центра гигиены и эпидемиологии. "У одного из мужчин тест показал положительный результат, у двоих — отрицательный. Пациент, у которого диагноз COVID-2019 подтвердился, является жителем Республики Чувашия", - отметили в штабе.