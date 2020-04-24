Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

"Мы внимательно выслушали то, что рассказал нам сегодня господин Конюфца. Кстати, я смотрю на флаг на фоне изображения господина Конюфца и не могу разобрать, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть шведский, или, может быть, украинский (флаг – ред.), или, может, Барбадос. Учитывая, что мы обсуждаем Балканы, может быть, это Босния и Герцеговина" – сказал Небензя.