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2020-04-25T04:27
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Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
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РИА Новости

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

23:53 24.04.2020 (обновлено: 04:27 25.04.2020)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
В пятницу в СБ ООН прошло заседание в формате видеосвязи по теме миссии ООН в Косово.
"Мы внимательно выслушали то, что рассказал нам сегодня господин Конюфца. Кстати, я смотрю на флаг на фоне изображения господина Конюфца и не могу разобрать, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть шведский, или, может быть, украинский (флаг – ред.), или, может, Барбадос. Учитывая, что мы обсуждаем Балканы, может быть, это Босния и Герцеговина" – сказал Небензя.
"Господин председатель, я бы напомнил вам, что господин Конюфца выступает перед нами в рамках правила 39 процедур Совбеза. И мы хотели бы попросить вас инструктировать выступающих в СБ в рамках этого правила, о том, какие символы и фон приемлемы, а какие нет во время их выступления", - подчеркнул Небензя.
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Правило 39 процедур Совбеза предполагает, что Совет Безопасности может предложить сотрудникам секретариата или другим лицам, которых он считает компетентными в данном вопросе, представить ему информацию или оказать иную помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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