Новгородские власти ужесточат контроль за приезжающими в регион

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Новгородской области Глава Новгородской области Андрей Никитин поручил с 30 апреля по 10 мая ужесточить контроль за приезжающими в регион из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом.

"Губернатор поручил ужесточить контроль с 30 апреля по 10 мая за жителями, которые приезжают на автомобильном транспорте из других регионов. Клиника 1 ГОБУЗ ЦГКБ рассматривается в качестве дополнительного резерва для размещения больных коронавирусной инфекции. Решение об этом будет принято в ближайшее время. Обращаем внимание, клиника 1 работает в прежнем режиме и оказывает экстренную медицинскую помощь", - отмечает оперштаб.

Согласно его информации, по итогам заседания штаба решено продлить ограничения в Новгородской области после 30 апреля.

Никитин, отвечая на основные вопросы из соцсетей в своем Instagram, отметил, что в регионе два тяжелых случая заболевания.

"Два человека находятся на ИВЛ. Ситуация достаточно управляема с точки зрения наших медицинских резервов. Такие резервы у нас есть. Аппараты ИВЛ существуют в регионе в достаточном количестве. Крайне не хотелось бы, чтобы они все нам потребовались", — сказал Никитин.

Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 171 подтвержденный случай заражения, 14 человек уже выздоровели, двое умерли. На самоизоляции находятся 1220 человек, 1840 сняты с наблюдения.