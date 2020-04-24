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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:24
https://ria.ru/20200424/1570547596.html
Новгородские власти ужесточат контроль за приезжающими в регион
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458597_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_fc4c51964f04823a3ce8ce0d89ce4ff2.jpg
РИА Новости

Новгородские власти ужесточат контроль за приезжающими в регион

23:24 24.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС проверяет водителя
Сотрудник ДПС проверяет водителя
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Новгородской области Андрей Никитин поручил с 30 апреля по 10 мая ужесточить контроль за приезжающими в регион из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом.
"Губернатор поручил ужесточить контроль с 30 апреля по 10 мая за жителями, которые приезжают на автомобильном транспорте из других регионов. Клиника 1 ГОБУЗ ЦГКБ рассматривается в качестве дополнительного резерва для размещения больных коронавирусной инфекции. Решение об этом будет принято в ближайшее время. Обращаем внимание, клиника 1 работает в прежнем режиме и оказывает экстренную медицинскую помощь", - отмечает оперштаб.
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Согласно его информации, по итогам заседания штаба решено продлить ограничения в Новгородской области после 30 апреля.
Никитин, отвечая на основные вопросы из соцсетей в своем Instagram, отметил, что в регионе два тяжелых случая заболевания.
"Два человека находятся на ИВЛ. Ситуация достаточно управляема с точки зрения наших медицинских резервов. Такие резервы у нас есть. Аппараты ИВЛ существуют в регионе в достаточном количестве. Крайне не хотелось бы, чтобы они все нам потребовались", — сказал Никитин.
Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 171 подтвержденный случай заражения, 14 человек уже выздоровели, двое умерли. На самоизоляции находятся 1220 человек, 1840 сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовгородская областьОбщество
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