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Религия и мировоззрение
2020-04-24T22:43
https://ria.ru/20200424/1570546952.html
В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/99201/84/992018434_0:222:2854:1827_1036x0_80_0_0_af79cfadf9edfdc3dcfff11e3220d4e9.jpg
РИА Новости

В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

22:38 24.04.2020 (обновлено: 22:43 24.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт для обогрева людей без определенного места жительства
Пункт для обогрева людей без определенного места жительства
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению из-за фактов задержания добровольцев попросит столичные власти уточнить места, где в Москве можно беспрепятственно кормить и лечить бездомных, говорится в сообщении синодального отдела, распространенном в пятницу.
По его данным, 23 апреля столичные полицейские задержали за нарушение режима самоизоляции волонтеров, которые кормили бездомных возле Курского вокзала, и составили протоколы об административном правонарушении. В отделе уточняют, что добровольцы православной организации "Курский вокзал. Бездомные, дети" с волонтерами храма Воскресения Словущего в тот вечер "работали в масках и перчатках": обеспечивали дистанцию между бездомными в очереди за едой, обрабатывали им руки антисептиком, при этом у задержанных были оформлены специальные пропуска.
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6 апреля, 20:07Религия и мировоззрение
В московский соццентр РПЦ стало обращаться больше голодных бездомных
"Волонтеры, которые помогают бездомным не умереть с голоду, соблюдают все положенные по закону правила и санитарные предписания, имеют на руках пропуска, задерживаются полицией и им грозят штрафы. Это неправильно", - сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным". "Мы надеемся, что московские власти найдут устраивающую всех модель сотрудничества НКО и города для помощи нуждающимся людям", - подытожила Мешкова.
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8 апреля, 17:14Религия и мировоззрение
РПЦ: церковные центры помощи бездомным нуждаются в поддержке
По экспертным оценкам, которые приводит синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых. В начале апреля синодальный отдел по благотворительности Московского патриархата информировал, что из-за пандемии возросло число бездомных, которые обращаются в церковные центры помощи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат для ИВЛ
1 апреля, 12:41Распространение нового коронавируса
РПЦ планирует создать центр помощи заболевшим коронавирусом
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеАнастасия РаковаРусская православная церковьМоскваОбщество
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