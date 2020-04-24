В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению из-за фактов задержания добровольцев попросит столичные власти уточнить места, где в Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению из-за фактов задержания добровольцев попросит столичные власти уточнить места, где в Москве можно беспрепятственно кормить и лечить бездомных, говорится в сообщении синодального отдела, распространенном в пятницу.

По его данным, 23 апреля столичные полицейские задержали за нарушение режима самоизоляции волонтеров, которые кормили бездомных возле Курского вокзала, и составили протоколы об административном правонарушении. В отделе уточняют, что добровольцы православной организации "Курский вокзал. Бездомные, дети" с волонтерами храма Воскресения Словущего в тот вечер "работали в масках и перчатках": обеспечивали дистанцию между бездомными в очереди за едой, обрабатывали им руки антисептиком, при этом у задержанных были оформлены специальные пропуска.

"Волонтеры, которые помогают бездомным не умереть с голоду, соблюдают все положенные по закону правила и санитарные предписания, имеют на руках пропуска, задерживаются полицией и им грозят штрафы. Это неправильно", - сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным". "Мы надеемся, что московские власти найдут устраивающую всех модель сотрудничества НКО и города для помощи нуждающимся людям", - подытожила Мешкова.

По экспертным оценкам, которые приводит синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых. В начале апреля синодальный отдел по благотворительности Московского патриархата информировал, что из-за пандемии возросло число бездомных, которые обращаются в церковные центры помощи.