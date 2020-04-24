Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T22:28
https://ria.ru/20200424/1570546673.html
Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ
https://cdn22.img.ria.ru/images/151956/31/1519563130_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_b81ddc24ab380be93c81d7345dc4daf1.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ

22:27 24.04.2020 (обновлено: 22:28 24.04.2020)
2320
© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная
© Depositphotos / 3dmentat
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, дополнен с учётом предложений Минкомсвязи РФ 12 организациями, говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 такая организация.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня
21 апреля, 15:42
МИА "Россия сегодня" вошло в список системообразующих организаций
"Актуализация перечня осуществлена Минкомсвязью России по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим. В настоящее время Минкомсвязь России также осуществляет работу по формированию дополнительных предложений по включению организаций в перечень на особых основаниях. По результатам работы и решения правкомиссии перечень будет актуализирован", - уточняется в сообщении.
Также указывается, что для координации работы по мониторингу деятельности системообразующих организаций, проведению стресс-тестирования их финансовой устойчивости, рассмотрению проблемных вопросов и формированию предложений о мерах поддержки таких организаций приказом Минкомсвязи образован специальный оперативный штаб.
Во вторник министерство утвердило перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, включив туда 79 компаний: операторов связи, компании сектора информационных технологий, СМИ, книжные издательства и другие.
Уточнялось, что при формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации; обеспечение информационной безопасности; предоставление услуг разработки и эксплуатации государственных информационных систем и "общественно значимых" сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.
Символика мобильных операторов Мегафон, Билайн и МТС
21 апреля, 17:16
Крупнейшие сотовые операторы вошли в число системообразующих организаций
400108
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Экономика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
Лента новостейМолния