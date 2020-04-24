РПЦ: Священники в Тверской епархии будут причащать больных COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Тверской епархии Русской православной церкви формируют группу священников для совершения таинств исповеди и причастия больных коронавирусом в больницах Твери, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.

"В Тверской епархии формируется группа священников для причащения в инфекционных отделениях больных коронавирусом. После прохождения соответствующего инструктажа священнослужители будут закреплены за больницами Твери. Для них уже заказано 20 специализированных костюмов. Это полный защитный комплект с очками и масками, с приложением необходимой инструкции о мерах предосторожности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в группу примут только добровольцев, согласно требованиям врачей, в стационары допускаются "только молодые, здоровые священники с хорошим иммунитетом".

Священники будут соблюдать разработанные ранее в РПЦ правила совершения треб "при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения, или зараженных коронавирусной инфекцией".