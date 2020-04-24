Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-04-24T21:05
https://ria.ru/20200424/1570545334.html
РПЦ: Священники в Тверской епархии будут причащать больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/115148/38/1151483849_0:183:2952:1844_1036x0_80_0_0_8cb5eb3813391829d68a36777a5e631c.jpg
РИА Новости

РПЦ: Священники в Тверской епархии будут причащать больных COVID-19

21:05 24.04.2020
640
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
Военнослужащий на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Тверской епархии Русской православной церкви формируют группу священников для совершения таинств исповеди и причастия больных коронавирусом в больницах Твери, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.
"В Тверской епархии формируется группа священников для причащения в инфекционных отделениях больных коронавирусом. После прохождения соответствующего инструктажа священнослужители будут закреплены за больницами Твери. Для них уже заказано 20 специализированных костюмов. Это полный защитный комплект с очками и масками, с приложением необходимой инструкции о мерах предосторожности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в группу примут только добровольцев, согласно требованиям врачей, в стационары допускаются "только молодые, здоровые священники с хорошим иммунитетом".
Священники будут соблюдать разработанные ранее в РПЦ правила совершения треб "при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения, или зараженных коронавирусной инфекцией".
17 апреля патриарх Кирилл и руководство Русской православной церкви обратились к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы по просьбе больных, находящихся там в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции или других заболеваний. "Неврачи не допускаются категорически (в больницы - ред.). Это, естественно, не позволяет священникам исполнять свой долг", - отметил тогда глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
17 апреля, 14:45Религия и мировоззрение
Патриарх попросил допустить подготовленных священников в больницы
18300414
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьТверьОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
Лента новостейМолния