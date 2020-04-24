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2020-04-24T19:09
https://ria.ru/20200424/1570541107.html
Министр юстиции Бразилии подал в отставку из-за действий Болсонару
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РИА Новости

Министр юстиции Бразилии подал в отставку из-за действий Болсонару

19:09 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апр - РИА Новости. Министр юстиции Бразилии Сержиу Моро заявил в ходе пресс-конференции, что подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Жаиром Болсонару вокруг смены руководства в федеральной полиции, и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность данного ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов.
"Я имею обязательство попытаться защитить институт, федеральную полицию… я искал альтернативное решение, чтобы избежать политического кризиса во время пандемии, однако понял, что не могу игнорировать верховенство закона… Это последнее действие – сигнал, что президент хочет, чтобы я покинул свой пост", - заявил Моро.
Федеральная полиция находится в подчинении министерства Моро, однако об отставке главы полиции министр узнал из официального интернет-портала правительства. "Наибольшая проблема заключается не в том, кого назначить, а в том, почему он был сменен, и (Болсонару - ред.) допустил политическое вмешательство в деятельность федеральной полиции", - добавил Моро.
В пятницу президент Бразилии Жаир Болсонару уволил шефа федеральной полиции Маурисио Валейшу, указ был опубликован на официальном интернет-портале правительства.
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Как сообщал бразильский телеканал G1 со ссылкой на источники, Мору предупреждал Болсонару, что уйдет в отставку, если тот уволит Валейшу, который считался сторонником и "правой рукой" министра юстиции.
Мору является одним из самых популярных министров в Бразилии, он заработал себе политическую репутацию ещё будучи судьей в антикоррупционной операции Lava Jato ("Автомойка").
Уход Моро из правительства происходит спустя неделю после того, как президент Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Энрике Мандетту на фоне разногласий в методах борьбы с коронавирусом.
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