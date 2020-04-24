На выставку к юбилею Русский музей продаст билеты с открытой датой

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Русский музей начнет 25 апреля на своем сайте продажу билетов с открытой датой на юбилейную выставку "Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары. Избранное (1895 – 2019)", которую можно будет посетить после снятия ограничений в связи с пандемией, сообщает пресс-служба музея.
Выставка, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ, должна была открыться 23 апреля, практически накануне того дня, когда крупнейший в мире и первый в России государственный музей отечественного изобразительного искусства будет отмечать 125 лет со дня своего основания по указу императора Николая II.
Главная юбилейная экспозиция, которая разместится во всех дворцах музейного комплекса в Санкт-Петербурге – Михайловском, Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке, впервые масштабно покажет произведения, подаренные музею с момента его основания и до конца XX века.
В пресс-службе напомнили, что в феврале в Михайловском замке открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер" к 175-летию со дня рождения императора, имя которого Русский музей получил при основании, в апреле 1895 года.
Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, Русский музей подготовил юбилейную онлайн программу на официальном сайте и в социальных сетях. В субботу в полдень там начнется трансляция прямого эфира телеканала "Санкт-Петербург" - "Русский музей. 125 лет", а с 14:00 зрители могут присоединиться к поздравлениям от официальных лиц, директоров музеев, друзей, партнеров и посетителей музея, посмотреть фильмы о музее, созданные к юбилею.
24 марта, 05:49КультураРусский музей запустил онлайн-трансляции
"Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает работать с партнерами в рамках своей программы "Культурная страна". При участии ВТБ некоторые запланированные экспозиции переводятся в формат онлайн. Мы считаем, что наши партнеры делают очень важное дело, демонстрируя свои экспозиции в интернете, создавая онлайн-экскурсии и циклы образовательных передач. Это помогает оставаться в курсе культурной жизни страны, знать о происходящем, но, конечно, все мы живем в ожидании личной встречи с шедеврами после окончания карантина", – прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.