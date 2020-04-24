На выставку к юбилею Русский музей продаст билеты с открытой датой

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Русский музей начнет 25 апреля на своем сайте продажу билетов с открытой датой на юбилейную выставку "Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары. Избранное (1895 – 2019)", которую можно будет посетить после снятия ограничений в связи с пандемией, сообщает пресс-служба музея.

Выставка, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ , должна была открыться 23 апреля, практически накануне того дня, когда крупнейший в мире и первый в России государственный музей отечественного изобразительного искусства будет отмечать 125 лет со дня своего основания по указу императора Николая II.

Главная юбилейная экспозиция, которая разместится во всех дворцах музейного комплекса в Санкт-Петербурге – Михайловском, Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке, впервые масштабно покажет произведения, подаренные музею с момента его основания и до конца XX века.

В пресс-службе напомнили, что в феврале в Михайловском замке открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер" к 175-летию со дня рождения императора, имя которого Русский музей получил при основании, в апреле 1895 года.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, Русский музей подготовил юбилейную онлайн программу на официальном сайте и в социальных сетях. В субботу в полдень там начнется трансляция прямого эфира телеканала "Санкт-Петербург" - "Русский музей. 125 лет", а с 14:00 зрители могут присоединиться к поздравлениям от официальных лиц, директоров музеев, друзей, партнеров и посетителей музея, посмотреть фильмы о музее, созданные к юбилею.