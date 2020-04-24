Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-24T18:55
https://ria.ru/20200424/1570540578.html
На выставку к юбилею Русский музей продаст билеты с открытой датой
https://cdn25.img.ria.ru/images/142146/65/1421466581_0:0:2986:1681_1036x0_80_0_0_346afcc3cd805dffd8c93ace523a09eb.jpg
РИА Новости

На выставку к юбилею Русский музей продаст билеты с открытой датой

18:55 24.04.2020
2040
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкФасад здания Русского музея
Фасад здания Русского музея
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Русский музей начнет 25 апреля на своем сайте продажу билетов с открытой датой на юбилейную выставку "Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары. Избранное (1895 – 2019)", которую можно будет посетить после снятия ограничений в связи с пандемией, сообщает пресс-служба музея.
Выставка, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ, должна была открыться 23 апреля, практически накануне того дня, когда крупнейший в мире и первый в России государственный музей отечественного изобразительного искусства будет отмечать 125 лет со дня своего основания по указу императора Николая II.
Главная юбилейная экспозиция, которая разместится во всех дворцах музейного комплекса в Санкт-Петербурге – Михайловском, Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке, впервые масштабно покажет произведения, подаренные музею с момента его основания и до конца XX века.
В пресс-службе напомнили, что в феврале в Михайловском замке открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер" к 175-летию со дня рождения императора, имя которого Русский музей получил при основании, в апреле 1895 года.
Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, Русский музей подготовил юбилейную онлайн программу на официальном сайте и в социальных сетях. В субботу в полдень там начнется трансляция прямого эфира телеканала "Санкт-Петербург" - "Русский музей. 125 лет", а с 14:00 зрители могут присоединиться к поздравлениям от официальных лиц, директоров музеев, друзей, партнеров и посетителей музея, посмотреть фильмы о музее, созданные к юбилею.
Русский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса
24 марта, 05:49Культура
Русский музей запустил онлайн-трансляции
"Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает работать с партнерами в рамках своей программы "Культурная страна". При участии ВТБ некоторые запланированные экспозиции переводятся в формат онлайн. Мы считаем, что наши партнеры делают очень важное дело, демонстрируя свои экспозиции в интернете, создавая онлайн-экскурсии и циклы образовательных передач. Это помогает оставаться в курсе культурной жизни страны, знать о происходящем, но, конечно, все мы живем в ожидании личной встречи с шедеврами после окончания карантина", – прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
000001
КультураНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Лента новостейМолния