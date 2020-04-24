Эксперты назвали основные проблемы Италии после пандемии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Италия столкнулась не только с эпидемиологическим и экономическим кризисом из-за коронавируса , но и с рядом других проблем, которые ей придётся решать, полагают эксперты.

В частности, в Италии появились сообщения о том, что в свете новых реалий будет обсуждаться вопрос об изменении концепции национальной безопасности, сказала в ходе экспертной дискуссии профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова. По её словам, ранее акцент был сделан на военную безопасность, а сейчас, и об этом говорят в итальянской прессе, на первый план выходят угрозы нового плана. "Это в том числе биологические угрозы, которые включают проблемы климата и защиты окружающей среды. Я думаю, что это не только итальянская, но и общая проблема", - отметила она.

Пандемия, по мнению Зоновой, продемонстрировала необходимость совместных усилий в борьбе с угрозой. "Для этого нужно выходить на наднациональный уровень, и ЕС стал прообразом, так как функционирует на двух уровнях - наднациональном и уровне межгосударственного согласования", - сказала эксперт. "Отсутствие солидарности в ЕС, в первую очередь, объясняется тем, что сопротивление солидарности идёт на национальном уровне", - полагает она.

В свою очередь, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН , доцент НИУ ВШЭ Елена Алексеенкова отметила, что чрезвычайная ситуация обострила проблему политического доверия в обществе. "Несмотря на то, что доверие к премьеру растёт, растёт и доверие к региональным властям, и начинается изменение этого баланса. Возвращается региональный дискурс, и важно, как страна будет преодолевать последствия кризиса", - пояснила она.

По мнению эксперта, сейчас уязвимость властей связана с тем, что они апеллируют к силе науки, а мнение научно-экспертного сообщества часто меняется. "Так что рано говорить о том, что Маттео Сальвини (лидер партии "Лига" - ред.) теряет позиции, потому что он сейчас не принимает решения", - сказала Алексеенкова. По её словам, в связи с этим позиции Демократической партии и премьер-министра страны Джузеппе Конте сейчас более уязвимы, чем позиции Сальвини.

"Сейчас стоит вопрос, удастся ли политическим силам вывести страну из экономического кризиса. Кроме того, проблему миграции отложили в долгий ящик, но вопрос насколько долгий", - заключила она.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу. В начале апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса были продлены до 13 апреля. Перед пасхальными праздниками премьер сообщил, что срок действия этих мероприятий продляется до 3 мая.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.