Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году

"Я с уважением вспоминаю османских армян, погибших в тяжелых условиях во время Первой мировой войны, которая принесла большие страдания народам мира, и выражаю искренние соболезнования их внукам. Я уповаю на милость Аллаха ко всем гражданам Османской империи, погибшим в тот тяжелый период", - говорится в обращении.

По словам Эрдогана, общей целью армян и турок является "строительство будущего на основе дружбы, берущей корни из прошлого, и высоких человеческих идеалов".

"Мы знаем те круги, которые игнорируют наше единство и пытаются разжечь вражду на исторической почве. Мы хотим создать будущее, полное единства и спокойствия, и наше главное желание - это не дать возможностей тем, кто преследует другие цели", - говорится в документе.