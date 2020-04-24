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2020-04-24T18:48
https://ria.ru/20200424/1570540303.html
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году
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РИА Новости

Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году

18:48 24.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 24 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну и членам армянской общины страны выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году.
"Я с уважением вспоминаю османских армян, погибших в тяжелых условиях во время Первой мировой войны, которая принесла большие страдания народам мира, и выражаю искренние соболезнования их внукам. Я уповаю на милость Аллаха ко всем гражданам Османской империи, погибшим в тот тяжелый период", - говорится в обращении.
По словам Эрдогана, общей целью армян и турок является "строительство будущего на основе дружбы, берущей корни из прошлого, и высоких человеческих идеалов".
"Мы знаем те круги, которые игнорируют наше единство и пытаются разжечь вражду на исторической почве. Мы хотим создать будущее, полное единства и спокойствия, и наше главное желание - это не дать возможностей тем, кто преследует другие цели", - говорится в документе.
Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года
24 апреля, 00:54
Геноцид армян в Османской империи в 1915 году
День памяти жертв геноцида армян в Османской империи отмечается 24 апреля.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Подсветка мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
23 апреля, 22:51
Российский посол почтил в Ереване память жертв геноцида армян
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияВ мире
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