Члена Совфеда прошли тестирование на коронавирус

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все 134 члена Все 134 члена Совета Федерации , прошедшие тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием на прошлой неделе, здоровы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко

"Все 134 члена Совета Федерации, кто прошел тестирование, здоровы, коронавируса у них нет", - сказал Тимченко.

Он напомнил, что тестирование прошли лишь те сенаторы, которые очно принимали участие в заседании палаты. Члены Совфеда, которым исполнилось больше 65 лет, работают дистанционно.

"Мы стараемся не подвергать их риску", - пояснил глава комитета.