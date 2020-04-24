Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:53
https://ria.ru/20200424/1570538187.html
Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570345597_0:0:3137:1765_1036x0_80_0_0_d064eefbf58da533aaeb778c8586a7b5.jpg
РИА Новости

Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей

18:11 24.04.2020 (обновлено: 18:53 24.04.2020)
39754
© РИА Новости / Варвара ГертьеВрач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы, в детском саду № 15 в Иваново
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы, в детском саду № 15 в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы, в детском саду № 15 в Иваново. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
Так, для борьбы с заболеванием рекомендованы шесть препаратов: интерферон альфа-2b (только в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин (до лечения обязательна ЭКГ, далее — мониторинг ЭКГ, имеется ряд ограничений), лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб.
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
24 апреля, 14:37Распространение нового коронавируса
Собянин попросил направить студентов-медиков на практику из-за пандемии
С пометками "нет опыта применения при инфекции COVID-19" и "только по строгим показаниям" указаны внутривенные иммуноглобулины.
Рекомендованных лекарств для профилактики COVID-19 у детей нет.
Отмечается также, что для пациентов старшего детского возраста, особенно с проявлениями фобий, тревожности, психологических расстройств, показана активная психологическая поддержка и лечение.
В документе указывается, что тяжелое течение заболевания отмечается в среднем у одного процента зараженных детей. Чаще всего осложненные формы болезни развиваются у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Медик делает прививку ребенку
24 апреля, 17:55Распространение нового коронавируса
Здоровым детям продолжат делать плановые прививки
Подчеркивается, что дети и подростки менее подвержены коронавирусу, чем взрослые, они составляют от одного до пяти процентов из всех зараженных.
Наиболее частые симптомы у маленьких пациентов — лихорадка и непродуктивный кашель, возможны признаки интоксикации.
Больные коронавирусом дети обычно выздоравливают в течение одной-двух недель. Чаще всего они заражаются при общении с заболевшими взрослыми.
По меньшей мере четверть инфицированных детей переносят болезнь без симптомов, им не требуются противовирусные препараты. Госпитализация необходима не более чем десяти процентам заболевших.
Ребенок на детской площадке во дворе на одной из улиц в Москве
24 апреля, 12:49Распространение нового коронавируса
Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции
В документе также указано, что тесты на антитела к коронавирусу пока слабо представлены в России, некоторые антитела появляются на пятые сутки от начала симптомов, некоторые — на четырнадцатые.
Минздрав отметил, что, по опыту пандемии по всему миру, коронавирус протекает у детей более гладко, чем у взрослых, смертельные случаи крайне редки. При этом именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, поскольку играют огромную роль в распространении болезни.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ординатор в медицинской маске
24 апреля, 11:01Распространение нового коронавируса
Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет
122510335
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваДети
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния