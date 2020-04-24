Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей

Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы, в детском саду № 15 в Иваново. Архивное фото

Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы, в детском саду № 15 в Иваново

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

Так, для борьбы с заболеванием рекомендованы шесть препаратов: интерферон альфа-2b (только в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин (до лечения обязательна ЭКГ, далее — мониторинг ЭКГ, имеется ряд ограничений), лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб.

С пометками "нет опыта применения при инфекции COVID-19" и "только по строгим показаниям" указаны внутривенные иммуноглобулины.

Рекомендованных лекарств для профилактики COVID-19 у детей нет.

Отмечается также, что для пациентов старшего детского возраста, особенно с проявлениями фобий, тревожности, психологических расстройств, показана активная психологическая поддержка и лечение.

В документе указывается, что тяжелое течение заболевания отмечается в среднем у одного процента зараженных детей. Чаще всего осложненные формы болезни развиваются у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Подчеркивается, что дети и подростки менее подвержены коронавирусу, чем взрослые, они составляют от одного до пяти процентов из всех зараженных.

Наиболее частые симптомы у маленьких пациентов — лихорадка и непродуктивный кашель, возможны признаки интоксикации.

Больные коронавирусом дети обычно выздоравливают в течение одной-двух недель. Чаще всего они заражаются при общении с заболевшими взрослыми.

По меньшей мере четверть инфицированных детей переносят болезнь без симптомов, им не требуются противовирусные препараты. Госпитализация необходима не более чем десяти процентам заболевших.

В документе также указано, что тесты на антитела к коронавирусу пока слабо представлены в России, некоторые антитела появляются на пятые сутки от начала симптомов, некоторые — на четырнадцатые.

Минздрав отметил, что, по опыту пандемии по всему миру, коронавирус протекает у детей более гладко, чем у взрослых, смертельные случаи крайне редки. При этом именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, поскольку играют огромную роль в распространении болезни.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.