Митрополит Варсонофий передал Санкт-Петербургу аппараты ИВЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий передал в дар Петербургу три аппарата ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко.
В пятницу по поручению губернатора Александра Беглова Линченко передал медицинское оборудование в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова.
"Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни", - говорится в сопроводительном письме митрополита.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2711 случаев заражения COVID-19. Умерли 20 человек, выздоровели 411.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.