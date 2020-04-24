Митрополит Варсонофий передал Санкт-Петербургу аппараты ИВЛ

"Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни", - говорится в сопроводительном письме митрополита.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2711 случаев заражения COVID-19. Умерли 20 человек, выздоровели 411.