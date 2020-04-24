В Пензенской области еще девять человек вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Девять пациентов в пятницу завершили лечение от коронавируса в Пензенской области, общее число вылечившихся в области выросло до 24 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 232 случая коронавируса. К 23 апреля 15 человек вылечились, пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались. Одиннадцать случаев коронавируса в области зарегистрированы среди детей от одного месяца до 15 лет.
"Сегодня выписаны 9 человек после излечения от коронавируса. Таким образом, в Пензенской области выздоровели 24 пациента", - написала Черемушкина в пятницу в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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