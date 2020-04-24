Джастин Бибер стал самым прослушиваемым музыкантом на платформе Spotify

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на крупнейшей стриминговой музыкальной платформе Spotify, Канадский певец Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на крупнейшей стриминговой музыкальной платформе Spotify, сообщает Forbes.

Как сообщает издание, он стал первым исполнителем, семь песен которого набрали по миллиарду воспроизведений.

Во многом этого произошло благодаря треку "I don’t care", записанному совместно с Эдом Шираном для альбома британского музыканта Collaborations No.6. Эта композиция как раз стала седьмой.

Самой популярной песней Бибера на Spotify остается "Love yourself", выпущенная в 2015 году. По данным Forbes, у нее сейчас 1,3 миллиарда прослушиваний.

За ней следуют хиты: "Sorry, what do you mean?", "Despacito" (ее Джастин Бибер исполнил с Луисом Фонси и Дэдди Янки), "Let me love you" и "Cold water".