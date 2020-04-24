Белгородская область не планирует вводить цифровые пропуска

"Мы не планируем электронные пропуска для контроля режима самоизоляции. Мы подали заявку в Минкомсвязи РФ на тестирование цифровой платформы, этим занимаются программисты. Население к тестированию не будет иметь никакого отношения", - сказал Мирошников.