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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:48
https://ria.ru/20200424/1570537384.html
Белгородская область не планирует вводить цифровые пропуска
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859440_0:342:2904:1976_1036x0_80_0_0_ebc189d2bd6e1a0d5aa4158ff5a19282.jpg
РИА Новости

Белгородская область не планирует вводить цифровые пропуска

17:48 24.04.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОфтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Правительство Белгородской области не планирует вводить цифровые пропуска для контроля режима самоизоляции, но подало заявку в Минкомсвязь РФ для тестирования системы, сообщил РИА Новости начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников.
Ранее Минкомсвязь России информировала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе РФ, включая Белгородскую область.
"Мы не планируем электронные пропуска для контроля режима самоизоляции. Мы подали заявку в Минкомсвязи РФ на тестирование цифровой платформы, этим занимаются программисты. Население к тестированию не будет иметь никакого отношения", - сказал Мирошников.
"Тестирование необходимо для того, чтобы оперативно воспользоваться возможностью введения пропусков, если возникнет необходимость. Пока таких планов, повторюсь, нет", - подчеркнул он.
"Проверяем всех": пропускной режим в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

Пассажирка метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

Проверка наличия цифровых пропусков на станции метро Сокольники в Москве
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

Сотрудники полиции проверяют цифровой пропуск у мужчины в Москве
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

Проверка электронных пропусков у пассажиров на станции метро Сокольники в Москве
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В районе МКАД утром скопилось много машин.

Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД во время проверки электронных пропусков у водителей на блокпосту при въезде в Москву
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на улице Стромынка в Москве
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

Пробка на въезде в Москву
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По последним данным, число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 19 - до 221, из них 28 выздоровели. Два человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Белгородская областьОбщество
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