Белгородская область не планирует вводить цифровые пропуска

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.
В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.
В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.
В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.
Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.
Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.
Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.
Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.
Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.
Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.
У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.
У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.
"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.
"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.
Протоколов на нарушителей пока не составляли.
Протоколов на нарушителей пока не составляли.
Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.
Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.
В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.
В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.
Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.
Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.
Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.
У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.
"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.
Протоколов на нарушителей пока не составляли.
Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.