Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров сотрудничество в борьбе с коронавирусом и шаги после пандемии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент обсудил по телефону с Меркель возможности сотрудничества в борьбе с СОVID-19 и шаги, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Отмечается, что стороны обсудили также двусторонние отношения и региональные проблемы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.