Итальянский политолог рассказал, что помешало в борьбе с коронавирусом

Трамвай на одной из улиц в Милане

Трамвай на одной из улиц в Милане

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сложным препятствием при передаче и распределении медицинского оборудования больницам в рамках борьбы с COVID-19 в Сложным препятствием при передаче и распределении медицинского оборудования больницам в рамках борьбы с COVID-19 в Италии стала бюрократия, заявил директор Института евразийских исследований Андрей Джаннотти.

"В Италии есть три главных проблемы – бюрократия, налоги и мигранты… Что касается бюрократии, это очень интересный и юридический, и политический, и институциональный момент, потому что всем известно и всеми признано, что итальянская бюрократия является монстром, который препятствует любой инициативе. Даже с точки зрения ответа на коронавирус, на всю эту чрезвычайную ситуацию, итальянская бюрократия в этом плане оказалась сложным препятствием", - отметил Джаннотти в ходе экспертной дискуссии "Итальянский корона-кризис: национальное, общеевропейское и глобальное измерение", организованной Институтом международных исследований МГИМО и Институтом Европы РАН.

По его словам, в тот момент когда были найдены оборудование, маски и другие защитные средства, передать их населению и медицинским учреждениям было сложно из-за бюрократических препонов.

"Заявлений правительства было очень много, но когда надо было конкретно действовать, выяснилось, что есть очень много ограничений, как и прежде. Ничего не изменилось", - констатировал итальянский эксперт.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу. В начале апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса были продлены до 13 апреля. Перед пасхальными праздниками премьер сообщил, что срок действия этих мероприятий продлится до 3 мая.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на пятницу, в Италии были зафиксированы более 189 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 57 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.