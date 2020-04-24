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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:37
https://ria.ru/20200424/1570536809.html
В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась после коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась после коронавируса

17:37 24.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Кирилл Брага
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АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Женщина в возрасте 93 лет вылечилась от коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане, при выписке врачи проводили ее и несколько других пожилых пациентов аплодисментами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Казахстане сейчас подтверждено более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
"Медики из многопрофильной больницы города Нур-Султан аплодисментами проводили 93-летнюю пациентку и других пожилых пациентов центра "Шапагат", которым удалось полностью вылечиться от коронавируса COVID-19", - говорится в Telegram-канале министерства, где также опубликовано видео прощания врачей с бывшими пациентами.
По данным ведомства, 7 апреля в многопрофильную больницу Нур-Султана из центра оказания спецуслуг "Шапагат" (дом престарелых) поселка Аккайын Целиноградского района Акмолинской области поступили семь человек в возрасте 60-93 лет, у всех был подтвержденный случай СOVID-19. Помимо основного диагноза у пациентов было множество сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь, артериальная гипертензия и другие. Самая возрастная пациентка в процессе лечения прошла через реанимационное отделение.
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Как отметили в минздраве, в четверг после 14-дневного курса лечения с двукратными отрицательными результатами тестов на COVID-19 пациенты были выписаны, и в сопровождении сотрудников центра уехали на домашнюю изоляцию еще на две недели.
Ранее в доме престарелых в Акмолинской области коронавирус был выявлен у 38 опекаемых пожилых людей и трех сотрудников. Среди постояльцев этого дома престарелых было зафиксировано три летальных исхода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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