В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась после коронавируса

АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Женщина в возрасте 93 лет вылечилась от Женщина в возрасте 93 лет вылечилась от коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане, при выписке врачи проводили ее и несколько других пожилых пациентов аплодисментами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Казахстане сейчас подтверждено более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"Медики из многопрофильной больницы города Нур-Султан аплодисментами проводили 93-летнюю пациентку и других пожилых пациентов центра "Шапагат", которым удалось полностью вылечиться от коронавируса COVID-19", - говорится в Telegram-канале министерства, где также опубликовано видео прощания врачей с бывшими пациентами.

По данным ведомства, 7 апреля в многопрофильную больницу Нур-Султана из центра оказания спецуслуг "Шапагат" (дом престарелых) поселка Аккайын Целиноградского района Акмолинской области поступили семь человек в возрасте 60-93 лет, у всех был подтвержденный случай СOVID-19. Помимо основного диагноза у пациентов было множество сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь, артериальная гипертензия и другие. Самая возрастная пациентка в процессе лечения прошла через реанимационное отделение.

Как отметили в минздраве, в четверг после 14-дневного курса лечения с двукратными отрицательными результатами тестов на COVID-19 пациенты были выписаны, и в сопровождении сотрудников центра уехали на домашнюю изоляцию еще на две недели.

Ранее в доме престарелых в Акмолинской области коронавирус был выявлен у 38 опекаемых пожилых людей и трех сотрудников. Среди постояльцев этого дома престарелых было зафиксировано три летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.