Участники акции "Сад памяти" высадили 10 миллионов деревьев

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В рамках международной акции "Сад памяти" высадили уже 10 миллионов деревьев. Всего же планируется посадить 27 миллионов в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы.

Акция, запущенная 18 марта, проходит на территории лесничеств в России и за рубежом. 24 апреля посадки прошли в Ивановской, Курганской и Кемеровской областях.

Так, на территории лесного фонда Курганского лесничества на площади 1 гектар посадили 4000 саженцев сосны. На территории лесного фонда Лежневского района Ивановской области высадили 75 саженцев сосны. Еще одно мероприятие в рамках акции "Сад памяти" состоялось в Кемеровской области, на лесных землях Юргинского лесничества – там посадили 2,5 тысячи молодых елок.

"В связи с эпидемиологической ситуацией к высадкам привлекается минимальное количество сотрудников лесничества. Участники обеспечиваются средствами защиты и придерживаются строго правила работы на расстоянии социальной дистанции – не менее 1,5–2 метров, в группах не более двух-трех человек", — говорится в пресс-релизе организаторов акции.