Саакашвили оценил решение Зеленского выдвинуть его на пост вице-премьера

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что факт его номинирования на пост вице-премьера Украины говорит о том, что глава государства Владимир Зеленский ищет "смелые и рискованные решения", сообщает газета Financial Times.
"Зеленский был привлечен (к президентству - ред.) с мандатом изменить все", - сказал Саакашвили в интервью газете, имея в виду безоговорочную победу украинского лидера на президентских выборах в прошлом году. "Сейчас или он осушит болото, или болото осушит его… Тот факт, что он номинировал меня, показывает, что он ищет смелых и рискованных решений", - добавил экс-губернатор Одесской области.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.