Авиакомпании стали массово отменять внутренние рейсы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Региональные авиакомпании стали массово отменять рейсы из-за убытков. Ранее на такие шаги пошли крупные перевозчики.

О ситуации с отменой авиарейсов рассказал в телеграм -канале регионального оперштаба по коронавирусу губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов . Отвечая на вопрос жителей ЯНАО об авиасообщении в период эпидемии коронавируса, он сказал, что у регионального перевозчика возникли финансовые трудности из-за низкой загрузки самолетов.

"С самого начала мы приняли решение продавать не больше половины билетов, которые есть в салоне, чтобы люди могли рассаживаться с определенной дистанцией. В результате рейсы стали убыточными", — объяснил Артюхов.

При этом подчеркнул, что минимальное количество рейсов на случай экстренных поездок авиакомпания сохранит.

Ранее об отмене части рейсов сообщила авиакомпания Nordstar.

РБК со ссылкой на источник в Росавиации сообщает, что, помимо ограничений на рассадку и заполняемость бортов, у авиакомпаний может возникнуть другая проблема — отказ регионов от субсидирования перелетов. По словам собеседника издания, так поступили власти Санкт-Петербурга : городской комитет по транспорту разослал ряду авиакомпаний предупреждение о том, что компенсация недополученных доходов из регионального бюджета будет осуществляться только по 15 апреля. Речь идет об авиакомпаниях S7 , " РусЛайн ", " ИрАэро " и "Азимут", утверждает источник РБК.

"На сегодняшний день Санкт-Петербург — единственный подобный пример, но очень ощутимый, поскольку на него завязано большое количество маршрутов российских перевозчиков", — цитирует издание представителя S7.

Он добавил, что в этом случае властям регионов, в которые компании летали из Петербурга, придется увеличить субсидии вдвое или перевозчикам придется сокращать частотность полетов.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 68 622 человека, 615 пациентов умерли, 5568 — выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома. Кроме того, Россия приостановила международное авиа- и железнодорожное сообщение.