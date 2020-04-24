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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:16
https://ria.ru/20200424/1570534868.html
Авиакомпании стали массово отменять внутренние рейсы
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_800bb5d1420b20206e87b59525a7986e.jpg
РИА Новости

Авиакомпании стали массово отменять внутренние рейсы

17:06 24.04.2020 (обновлено: 18:16 24.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет взлетает с ВПП
Самолет взлетает с ВПП
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет взлетает с ВПП. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Региональные авиакомпании стали массово отменять рейсы из-за убытков. Ранее на такие шаги пошли крупные перевозчики.
О ситуации с отменой авиарейсов рассказал в телеграм-канале регионального оперштаба по коронавирусу губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Отвечая на вопрос жителей ЯНАО об авиасообщении в период эпидемии коронавируса, он сказал, что у регионального перевозчика возникли финансовые трудности из-за низкой загрузки самолетов.
"С самого начала мы приняли решение продавать не больше половины билетов, которые есть в салоне, чтобы люди могли рассаживаться с определенной дистанцией. В результате рейсы стали убыточными", — объяснил Артюхов.
При этом подчеркнул, что минимальное количество рейсов на случай экстренных поездок авиакомпания сохранит.
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Ранее об отмене части рейсов сообщила авиакомпания Nordstar.
РБК со ссылкой на источник в Росавиации сообщает, что, помимо ограничений на рассадку и заполняемость бортов, у авиакомпаний может возникнуть другая проблема — отказ регионов от субсидирования перелетов. По словам собеседника издания, так поступили власти Санкт-Петербурга: городской комитет по транспорту разослал ряду авиакомпаний предупреждение о том, что компенсация недополученных доходов из регионального бюджета будет осуществляться только по 15 апреля. Речь идет об авиакомпаниях S7, "РусЛайн", "ИрАэро" и "Азимут", утверждает источник РБК.
"На сегодняшний день Санкт-Петербург — единственный подобный пример, но очень ощутимый, поскольку на него завязано большое количество маршрутов российских перевозчиков", — цитирует издание представителя S7.
Он добавил, что в этом случае властям регионов, в которые компании летали из Петербурга, придется увеличить субсидии вдвое или перевозчикам придется сокращать частотность полетов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesЯмал (авиакомпания)Санкт-ПетербургЭкономика
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