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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:21
https://ria.ru/20200424/1570531842.html
Около десяти тысяч статей подготовят в рамках проекта "Карта Победы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570052928_0:166:3000:1854_1036x0_80_0_0_0e0807e57b3b7b5031a3e833e6db5ab9.jpg
РИА Новости

Около десяти тысяч статей подготовят в рамках проекта "Карта Победы"

16:41 24.04.2020 (обновлено: 20:21 28.04.2020)
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© РИА Новости / Галина СанькоРеактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте во время Великой Отечественной войны
Реактивная артиллерийская установка Катюша на фронте во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Галина Санько
Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Порядка десяти тысяч статей о событиях Великой Отечественной войны, основанных на хроникальных документах из коллекции Госфильмофонда, подготовят в рамках проекта "Карта Победы" в течение 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее стало известно, что Госфильмофонд приступил к созданию мультимедиаплатформы "Карта Победы", на которой будут публиковаться оцифрованная документальная хроника, не выкладывавшаяся раньше в таком объеме в широкий общественный доступ.
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"Всего за 2020 год в рамках проекта "Карта Победы" (к юбилею Победы) планируется подготовить и опубликовать порядка 10000 статей о событиях Великой Отечественной войны, основанных на хроникальных документах из коллекции Госфильмофонда России. Основу для создания статей о Великой Отечественной войне составят более 300 наименований фильмов, а также несколько тысяч киножурналов и иных сюжетов", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что во исполнении поручения президента страны Владимира Путина о создании комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне, в правительство была передана информация о ведущейся работе по данному направлению.
"В частности, ведомство совместно с Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 г. запустили специальный медийный проект, целью которого является безвозмездное предоставление российским кинотеатрам 20 архивных фильмов в формате DCP о Великой Отечественной войне для бесплатных и коммерческих кинопоказов", - добавили в министерстве.
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