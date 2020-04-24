Около десяти тысяч статей подготовят в рамках проекта "Карта Победы"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Порядка десяти тысяч статей о событиях Порядка десяти тысяч статей о событиях Великой Отечественной войны , основанных на хроникальных документах из коллекции Госфильмофонда , подготовят в рамках проекта "Карта Победы" в течение 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.

Ранее стало известно, что Госфильмофонд приступил к созданию мультимедиаплатформы "Карта Победы", на которой будут публиковаться оцифрованная документальная хроника, не выкладывавшаяся раньше в таком объеме в широкий общественный доступ.

"Всего за 2020 год в рамках проекта "Карта Победы" (к юбилею Победы) планируется подготовить и опубликовать порядка 10000 статей о событиях Великой Отечественной войны, основанных на хроникальных документах из коллекции Госфильмофонда России. Основу для создания статей о Великой Отечественной войне составят более 300 наименований фильмов, а также несколько тысяч киножурналов и иных сюжетов", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что во исполнении поручения президента страны Владимира Путина о создании комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне, в правительство была передана информация о ведущейся работе по данному направлению.