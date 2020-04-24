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Ивановская область
Ивановская область
2020-04-24T16:38
https://ria.ru/20200424/1570531704.html
Ивановская область присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_0:14:2781:1578_1036x0_80_0_0_3f6f56833271d484e111f1f6483da2d3.jpg
РИА Новости

Ивановская область присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти"

16:38 24.04.2020
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 24 апр – РИА Новости. В Фурмановском районе Ивановской области в рамках Всероссийской акции "Сад памяти" будет создан второй в регионе геоглиф: лес будет высажен в форме надписи "75 лет Победы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Старт памятным экологическим мероприятиям в регионе, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, дан в Лежневском районе. Всего в рамках акции "Сад памяти" в Ивановской области высадят более 50 тысяч деревьев", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках первой в регионе акции "Сад памяти" высажены 75 саженцев сосны.
Средний возраст деревьев 5-6 лет. Со следующей недели к этой работе подключатся во всех муниципалитетах региона. Высаживаться будут как лесные деревья, так и плодовые деревья в общественных пространствах.
Саженец, высаженный в парке
18 апреля, 10:5475 лет Великой Победы
Более 5,5 млн деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти"
В рамках акции по всей стране планируется высадить более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны. Каждое дерево — символ памяти и благодарности мирных поколений. Организаторы предлагают тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.
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Ивановская областьИвановская областьОбщество
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