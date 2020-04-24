Ивановская область присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти"

ИВАНОВО, 24 апр – РИА Новости. В Фурмановском районе Ивановской области в рамках Всероссийской акции "Сад памяти" будет создан второй в регионе геоглиф: лес будет высажен в форме надписи "75 лет Победы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Старт памятным экологическим мероприятиям в регионе, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, дан в Лежневском районе. Всего в рамках акции "Сад памяти" в Ивановской области высадят более 50 тысяч деревьев", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках первой в регионе акции "Сад памяти" высажены 75 саженцев сосны.
Средний возраст деревьев 5-6 лет. Со следующей недели к этой работе подключатся во всех муниципалитетах региона. Высаживаться будут как лесные деревья, так и плодовые деревья в общественных пространствах.
В рамках акции по всей стране планируется высадить более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны. Каждое дерево — символ памяти и благодарности мирных поколений. Организаторы предлагают тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.