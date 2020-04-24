Набиуллина назвала основные причины отказа в "кредитных каникулах"

"Действительно, мы видим, что есть отказы. Люди не всегда получают реструктуризацию кредитов, когда обращаются в банки. Это связано со многими причинами. Первое, конечно, очень большой наплыв сразу, практически единовременный, заявок на реструктуризацию. Оценка по многим банкам говорит, что в несколько раз больше в месяц, чем за прошлый год в целом", - сказала глава регулятора.

Сейчас банки настраивают саму систему реструктуризации и ее конкретные параметры, пояснила Набиуллина. "Мы видим, что сейчас динамика по одобрению заявок положительная. Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев. И очень много отказов связано с тем, что объем кредита больше, чем установлено в нормативных документах", - добавила она.