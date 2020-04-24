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2020-04-24T16:50
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Набиуллина назвала основные причины отказа в "кредитных каникулах"
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РИА Новости

Набиуллина назвала основные причины отказа в "кредитных каникулах"

16:50 24.04.2020
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© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Основная причина отказа в предоставлении россиянам "кредитных каникул" состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита, например, превышение его объема, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
"Действительно, мы видим, что есть отказы. Люди не всегда получают реструктуризацию кредитов, когда обращаются в банки. Это связано со многими причинами. Первое, конечно, очень большой наплыв сразу, практически единовременный, заявок на реструктуризацию. Оценка по многим банкам говорит, что в несколько раз больше в месяц, чем за прошлый год в целом", - сказала глава регулятора.
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Сейчас банки настраивают саму систему реструктуризации и ее конкретные параметры, пояснила Набиуллина. "Мы видим, что сейчас динамика по одобрению заявок положительная. Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев. И очень много отказов связано с тем, что объем кредита больше, чем установлено в нормативных документах", - добавила она.
"Мы безусловно будем отслеживать эту ситуацию, но мы видим сейчас, что банки более активно стали разворачиваться. Конечно, для граждан и для малого бизнеса очень важна своевременность этой реструктуризации, понимание того, что не будут начисляться пени, штрафы. Банки стараются свою политику в этом отношении перенастраивать, понимая, что во многом это позволит поддержать кредитоспособность их будущих заемщиков", - заключила глава ЦБ.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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