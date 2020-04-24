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Туризм
2020-04-24T17:57
https://ria.ru/20200424/1570528899.html
Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569170867_0:6:3102:1751_1036x0_80_0_0_cf8683aa9b1103d42295f0c3cc4a0930.jpg
РИА Новости

Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая

17:57 24.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
РИМ, 24 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Высадка пассажиров с круизного лайнера Costa Deliziosa, который прибыл в среду в порт итальянской Генуи, почти завершена, из оставшихся на борту туристов трое граждан РФ, заявил РИА Новости асессор по вопросам гражданской обороны области Лигурия Джакомо Джампедроне.
"Со среды сошли 1519 человек. На сегодняшнее утро на борту оставались 92. Из них 45 уже высадились", — заявил он. Оставшиеся туристы сойдут на сушу в период с 26 апреля по 3 мая.
"Скажем, до вчерашнего дня сошли те, кто может добраться до дома на колесах. Сегодня стали покидать судно люди, которых сопровождают до аэропортов с тем, чтобы они вернулись на родину на самолетах", — добавил он.
Джампедроне подчеркнул, что из находившихся на борту пятерых граждан России двое сошли на берег накануне.
"Трое остались на борту и покинут корабль 1-2 мая. Их также проводят в аэропорт. Вчерашние улетели во Франкфурт, видимо, чтобы сесть на самолет в Россию", — сказал чиновник. Он отметил, что Сosta deliziosa стала последним круизным лайнером компании Costa Crociere, который должен был вернуться в порт с пассажирами.
На борту корабля на момент прибытия в Геную находилось свыше двух тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в компании, российских туристов на борту было шестеро.
Кругосветный круиз стартовал в начале января в Венеции. С 14 марта, когда судно находилось у берегов Австралии, оно стало совершать только технические остановки. Случаев коронавируса на лайнере зафиксировано не было.
Costa Crociere ранее объявила о временном прекращении круизов из-за ситуации с пандемией коронавируса. Находившиеся в море суда завершили круизы и получили распоряжение вернуться в порты.
В начале апреля в Россию вылетели россияне с круизных лайнеров Costa Luminosa и Costa Victoria. Cпустя две недели после их прибытия в итальянские порты на самолет взошли 121 человек.
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