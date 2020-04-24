Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье , сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу

Он добавил, что запрос на медицинские бригады поступил от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Решение об оказании помощи принято", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что военные должны помочь тем, кто находится в сложной ситуации, в том числе предприятиям ВПК. Гособоронзаказ, добавил Шойгу, должен быть выполнен.

По словам главы Минобороны, ведомство создало резерв для помощи регионам. В войсках развернули 65 реанимационных бригад.

Ранее губернатор Подмосковья заявил в Telegram-канале , что число заболевших COVID-19 в области растет, но ситуация управляемая. Всего в Московской области сейчас насчитывается 7889 случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 611. Выздоровели за все время 235 человек, умерли — 66.

Воробьев также сообщил, что в Подмосковье создан запас лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, до конца месяца оборудуют пять тысяч дополнительных инфекционных коек.