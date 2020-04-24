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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:11
https://ria.ru/20200424/1570528170.html
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263541_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_c9612454d8c98e6e9fef42a8dd606f71.jpg
РИА Новости

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

16:09 24.04.2020 (обновлено: 18:11 24.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
Он добавил, что запрос на медицинские бригады поступил от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Решение об оказании помощи принято", — сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Он подчеркнул, что военные должны помочь тем, кто находится в сложной ситуации, в том числе предприятиям ВПК. Гособоронзаказ, добавил Шойгу, должен быть выполнен.
По словам главы Минобороны, ведомство создало резерв для помощи регионам. В войсках развернули 65 реанимационных бригад.
Ранее губернатор Подмосковья заявил в Telegram-канале, что число заболевших COVID-19 в области растет, но ситуация управляемая. Всего в Московской области сейчас насчитывается 7889 случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 611. Выздоровели за все время 235 человек, умерли — 66.
Воробьев также сообщил, что в Подмосковье создан запас лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, до конца месяца оборудуют пять тысяч дополнительных инфекционных коек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)БезопасностьОбщество
Популярные комментарии
А у нас че, в армии лучшие врачи служат? Чем помогать-то собрались? Цирк. Лучшие врачи давно из армии ушли, как и летчики.
24 апреля, 17:47
nnemetsms
31203458
Конца и края нет этим домашним посиделкам. Сколько уже взаперти сидим. Минобороны что, войска сгонят для ловли гуляющих людей?
24 апреля, 17:53
ТХТолькоЗа Хорошее
34311347
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