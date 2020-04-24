ЦБ не исключил новых вспышек волатильности на финансовых рынках

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России в базовом сценарии не исключает возникновения новых вспышек волатильности на глобальных финансовых и товарных рынках, заявила глава Эльвира Набиуллина. Банк России в базовом сценарии не исключает возникновения новых вспышек волатильности на глобальных финансовых и товарных рынках, заявила глава ЦБ

"Безусловно, у базового сценария есть много факторов неопределенности. Они касаются и продолжительности ограничительных мер в России, в мире, и скорости восстановления мировой и российской экономики", - сказала она, выступая на пресс-конференции.

"Также могут возникать новые вспышки волатильности на глобальных финансовых или товарных рынках. Поэтому при обсуждении решения по ключевой ставке, ее траектории, мы учитываем задачу поддержания финансовой стабильности", - добавила глава регулятора.