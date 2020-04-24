ЦБ не исключил новых вспышек волатильности на финансовых рынках

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России в базовом сценарии не исключает возникновения новых вспышек волатильности на глобальных финансовых и товарных рынках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Безусловно, у базового сценария есть много факторов неопределенности. Они касаются и продолжительности ограничительных мер в России, в мире, и скорости восстановления мировой и российской экономики", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
24 апреля, 15:18ЦБ в последние годы проводил правильную политику, заявил Путин
"Также могут возникать новые вспышки волатильности на глобальных финансовых или товарных рынках. Поэтому при обсуждении решения по ключевой ставке, ее траектории, мы учитываем задачу поддержания финансовой стабильности", - добавила глава регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума начала 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка. Регулятор пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.