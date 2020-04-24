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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T02:49
https://ria.ru/20200424/1570525804.html
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284101_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2a36eee417768a7f8717280a9824bba5.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

15:55 24.04.2020 (обновлено: 02:49 25.04.2020)
267935
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПешеход на Пятницкой улице в Москве
Пешеход на Пятницкой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пешеход на Пятницкой улице в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он.
Указом президента Владимира Путина из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен в России нерабочим. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия.

Возможно, и май

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции могут продлить на весь май.
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"Ситуация с коронавирусом остается тревожной, и федеральные, и столичные власти говорят о том, что количество заболевших не уменьшается. По мнению Минздрава, режим самоизоляции может быть продлен и на майские праздники", — сказал он РИА Новости.
А если число заболевших серьезно не снизится, то его продлят и до конца месяца, добавил сенатор. Он подчеркнул, что меры, введенные в России, достаточно жесткие, но они абсолютно оправданны.
Выход из режима самоизоляции будет пошаговым, считает Рязанский.
"На карантин мы уходили постепенно — сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы", — напомнил он, предположив, что при выходе из самоизоляции ограничения будут смягчаться в обратном порядке.
Переносить же майские праздники не следует, считает Рязанский. По его словам, россияне смогут отметить Первое мая и День Победы в домашней обстановке, пообщаться с близкими по телефону.
Санитарно-эпидемиологический контроль
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что снимать ограничения будут, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.
"Никто не может сейчас сказать, когда это будет — 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть", — добавила она.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, призвала провести грядущие праздники, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.

"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", — сказала она на заседании президиума координационного совета.

Как поступят в регионах

Власти некоторых регионов не исключают, что продлят действие ограничений по крайней мере на майские праздники. Об этом говорил, в частности, вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Такие же планы и у руководства Курской области.
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6 апреля, 10:40
"Уровень заболеваемости, уровень готовности наших медицинских учреждений <…> не позволяет все-таки сейчас снимать ограничения, в которых мы живем. Очевидно, что, скорее всего, на 99 процентов майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции", — сказал губернатор Роман Старовойт.
В Псковской области предполагают, что после 15 мая возможно смягчение режима самоизоляции. По словам губернатора Михаила Ведерникова, если в праздничные дни уровень самоизоляции останется высоким, то местные власти снимут запрет на посещение кладбищ, дадут возможность работать некоторым промтоварным магазинам и сделают другие послабления.
О вероятном продлении режима самоизоляции заявил и глава Подмосковья Андрей Воробьев. А губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уже подписал указ, продлевающий режим самоизоляции до 15 мая.
Россия на самоизоляции
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

Объявление на дверях торгового центра в Новосибирске
1 из 20

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

Социальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки в Ростове-на-Дону
2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Доступ на детские площадки перекрыт.

Во дворах закрыли детские площадки в связи с распространием коронавируса
3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

Девушка в защитной маске в Сочи
4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов на Воробьевых горах в Москве
5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

Проверка сотрудниками правоохранительных органов соблюдения режима самоизоляции в Москве
6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

Сотрудник ГИБДД проверяет справку для работающих в Чите
7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанк

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

Сотрудник метро наклеивает стикер Держите дистанцию, не садитесь здесь в вагоне московского метрополитена
8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитена
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

Информационная наклейка о соблюдении дистанции в здании Правительства Новосибирской области
9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

Сотрудник службы доставки Яндекс-Еда на пешеходном переходе улицы Варварка во время режима самоизоляции жителей
10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

На Ставрополье казаки следят за соблюдением домашнего режима
11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

Блокпост из-за коронавируса при въезде в Севастополь
12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

Дезинфекция набережной в Анапе
13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

Дезинфекция жилого дома в связи с коронавирусом
14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

Дезинфекция общественного транспорта в Красноярске
15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

Мужчина дезинфицирует паркомат на улице в Москве
16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

Москва во время режима самоизоляции жителей
17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

Москва во время режима самоизоляции жителей
18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

Краснодар во время самоизоляции жителей
19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

Скульптурный комлекс Рыбаки на набережной Онежского озера в Петрозаводске
20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
1 из 20

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитена
Перейти в фотобанк
9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк

Коронавирус в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.
Больше всего заболевших в США — более 800 тысяч человек, почти 50 тысяч из них умерли. Далее следуют Италия, Испания, Франция и Великобритания.
В России выявили более 68 тысяч заразившихся коронавирусом (за последние сутки — 5849), 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели. Больше всего заболевших в Москве — почти 37 тысяч. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"Нужно потерпеть" слышу это уже почти 30 лет. Волшебные слова действительно столько лет действуют на народ.
24 апреля, 16:40
Vekryt Vek
150305228
Сначала слышал: -Не мы так хоть может вы будете жить луче нас, а нам ... лиж бы достойно похоронили. Потом государство: Потерпите, бла бла бла. А теперь сам говорю детям: - Не мы так хоть может вы будете жить луче нас, а нам ... лиж бы достойно похоронили
24 апреля, 16:45
Дервиш Дервишов
9210011218
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