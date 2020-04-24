Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пешеход на Пятницкой улице в Москве . Архивное фото

Пешеход на Пятницкой улице в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он.

Указом президента Владимира Путина из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен в России нерабочим. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия.

Возможно, и май

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции могут продлить на весь май.

"Ситуация с коронавирусом остается тревожной, и федеральные, и столичные власти говорят о том, что количество заболевших не уменьшается. По мнению Минздрава, режим самоизоляции может быть продлен и на майские праздники", — сказал он РИА Новости.

А если число заболевших серьезно не снизится, то его продлят и до конца месяца, добавил сенатор. Он подчеркнул, что меры, введенные в России, достаточно жесткие, но они абсолютно оправданны.

Выход из режима самоизоляции будет пошаговым, считает Рязанский.

"На карантин мы уходили постепенно — сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы", — напомнил он, предположив, что при выходе из самоизоляции ограничения будут смягчаться в обратном порядке.

Переносить же майские праздники не следует, считает Рязанский. По его словам, россияне смогут отметить Первое мая и День Победы в домашней обстановке, пообщаться с близкими по телефону.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что снимать ограничения будут, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

"Никто не может сейчас сказать, когда это будет — 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть", — добавила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова , со своей стороны, призвала провести грядущие праздники, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.

"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", — сказала она на заседании президиума координационного совета.

Как поступят в регионах

Власти некоторых регионов не исключают, что продлят действие ограничений по крайней мере на майские праздники. Об этом говорил, в частности, вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Такие же планы и у руководства Курской области

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"Уровень заболеваемости, уровень готовности наших медицинских учреждений <…> не позволяет все-таки сейчас снимать ограничения, в которых мы живем. Очевидно, что, скорее всего, на 99 процентов майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции", — сказал губернатор Роман Старовойт.

В Псковской области предполагают, что после 15 мая возможно смягчение режима самоизоляции. По словам губернатора Михаила Ведерникова, если в праздничные дни уровень самоизоляции останется высоким, то местные власти снимут запрет на посещение кладбищ, дадут возможность работать некоторым промтоварным магазинам и сделают другие послабления.

О вероятном продлении режима самоизоляции заявил и глава Подмосковья Андрей Воробьев. А губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уже подписал указ, продлевающий режим самоизоляции до 15 мая.

Коронавирус в России

Больше всего заболевших в США — более 800 тысяч человек, почти 50 тысяч из них умерли. Далее следуют Италия, Испания, Франция и Великобритания.

В России выявили более 68 тысяч заразившихся коронавирусом (за последние сутки — 5849), 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели. Больше всего заболевших в Москве — почти 37 тысяч. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.