Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 27 тысяч

"Свыше 27 000 случаев COVID-19 зарегистрировано на Африканском континенте, вместе с тем, свыше 7000 выздоровели, зафиксировано 1200 смертей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВОЗ в Африке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.