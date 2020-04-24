Жириновский выступил против идеи ввести смертную казнь на время пандемии

Ранее сообщалось, что партия "Коммунисты России" направила в Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением восстановить в РФ на время пандемии смертную казнь за особо тяжкие преступления. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, которого цитирует пресс-служба, эпидемия и связанное с ней ослабление экономики затянулись, а многие эксперты указывают на ухудшение криминогенной ситуации.

"Вы об этом подумайте, ведь суды будут скоропалительные - сколько людей можно загубить? При Сталине сколько расстреляли? А потом при Хрущеве 90% реабилитировали. Вы поймите одно - суровое наказание преступника не останавливает, потому что треть преступлений не доходит до суда. И каждый думает: я грабанул, я украл, я убил, меня не найдут. Если бы 100% преступников находили бы, тогда смертная казнь или суровое наказание могли бы помочь", - сказал Жириновский во время прямого эфира "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости.